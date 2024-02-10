Башкирия и Беларусь намерены реализовать совместный проект

Белорусский холдинг «Белкоммунмаш» и Башкортостан намерены реализовать совместный проект по модернизации подвижного состава рельсового электротранспорта в Уфе. Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана сегодня посетил предприятие «Белкоммунмаш» – одно из ведущих в странах СНГ.

Там выпускают всю линейку городского электротранспорта – как колесную, так и рельсовую технику, занимаются сервисным и гарантийным обслуживанием, а также обучением специалистов. Башкирской делегации провели экскурсию по цехам, показали процесс производства. Также стороны провели переговоры, в ходе которых обсудили совместные планы.

У нас вся работа сегодня направлена на машиностроение. Вчера на встрече была поручено пробовать федеральную программу, если в программу войдём, то основной наш поставщик будет – холдинг «Белкоммунмаш». Мы включили дорожную карту, поэтому будем работать.

Александр Шельдяев, заместитель Премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Напомним, башкирская делегация под руководством главы республики выезжала в Беларусь для определения новых векторов сотрудничества и развития уже существующих. Более полусотни предприятий из Башкортостана приняли участие в переговорах в формате B2B и смогли напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами из братской республики. Сегодня дорожная карта Беларуси и Башкортостана включает 100 пунктов, из которых реализовано 40 процентов. Регионы успешно кооперируют в машиностроении, энергетике, нефтехимии, лёгкой промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

Планы, которые мы наметили ранее, находятся в стадии реализации или даже завершения. Поэтому, подчёркиваю, для того чтобы не стоять на месте – а мир очень динамичен и конкурентен – нам надо постоянно продумывать новые решения. Мы договорились об этом с Романом Александровичем. И определённые предложения с нашей и с белорусской стороны уже вносятся. Это касается внешнеэкономических отношений, промышленной кооперации, культурно-гуманитарных отношений. И это, действительно, будет влиять на заполняемость авиарейсов. В первое время мы будем помогать, субсидировать такие перевозки. Мы хотим настроить жителей Башкортостана и Беларуси на путешествия. Это очень важное дело, оно несёт в том числе глубокий экономический эффект.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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