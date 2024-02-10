Башкирия и Беларусь намерены реализовать совместный проект

Белорусский холдинг «Белкоммунмаш» и Башкортостан намерены реализовать совместный проект по модернизации подвижного состава рельсового электротранспорта в Уфе. Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана сегодня посетил предприятие «Белкоммунмаш» – одно из ведущих в странах СНГ.
Там выпускают всю линейку городского электротранспорта – как колесную, так и рельсовую технику, занимаются сервисным и гарантийным обслуживанием, а также обучением специалистов. Башкирской делегации провели экскурсию по цехам, показали процесс производства. Также стороны провели переговоры, в ходе которых обсудили совместные планы.
Напомним, башкирская делегация под руководством главы республики выезжала в Беларусь для определения новых векторов сотрудничества и развития уже существующих. Более полусотни предприятий из Башкортостана приняли участие в переговорах в формате B2B и смогли напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами из братской республики. Сегодня дорожная карта Беларуси и Башкортостана включает 100 пунктов, из которых реализовано 40 процентов. Регионы успешно кооперируют в машиностроении, энергетике, нефтехимии, лёгкой промышленности, сельском хозяйстве и туризме.