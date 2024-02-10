Башкирия и Беларусь намерены реализовать совместный проект

Планы, которые мы наметили ранее, находятся в стадии реализации или даже завершения. Поэтому, подчёркиваю, для того чтобы не стоять на месте – а мир очень динамичен и конкурентен – нам надо постоянно продумывать новые решения. Мы договорились об этом с Романом Александровичем. И определённые предложения с нашей и с белорусской стороны уже вносятся. Это касается внешнеэкономических отношений, промышленной кооперации, культурно-гуманитарных отношений. И это, действительно, будет влиять на заполняемость авиарейсов. В первое время мы будем помогать, субсидировать такие перевозки. Мы хотим настроить жителей Башкортостана и Беларуси на путешествия. Это очень важное дело, оно несёт в том числе глубокий экономический эффект.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан