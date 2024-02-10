На выставке «Россия» возле стенда Башкирии завершились Дни науки

Более тысячи человек прошли научные квизы на стенде Башкортостана на Международной выставке «Россия» в Москве. Там завершились Дни науки. За это время юные изобретатели создали свыше 100 мини-электродвигателей, построили модели самолётов и даже забрали на память ДНК банана в пробирке.
Каждый посетитель мог увидеть картину, написанную нашими студентами при помощи различных химических элементов. Учёные Евразийского НОЦ в игровой форме рассказывали о достижениях науки, а самые умные дети стали участниками викторин и конкурсов.