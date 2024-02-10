В России отмечают день дипломатического работника

Именно 10 февраля 1549 года зафиксировано самое раннее упоминание о первом внешнеполитическом ведомстве страны. В истории дипломатии особое место занимает и Башкортостан. Выходец из республики Карим Хакимов стал первым полномочным представителем Советской России в арабских странах. Его именем в прошлом году названо движение юных дипломатов в Кумертау.

О памятниках, образовании и недостатке воды говорят школьники. Юные дипломаты обсуждают проблемы, причём ребята представляют разные страны. Деловая игра создана по Модели ООН. Пока – консультация. Уже на реальной игре вместе с другими школьниками у каждого будет свой флаг. Организованы две площадки: на английском и русском языках.

Клуб Юных дипломатов в Кумертау – единственный в Башкортостане. Движение всероссийское. На занятиях ребята изучают английский язык, ораторское мастерство. А также путешествуют с экспедициями.

Участвуют с 5 класса. Учеников помладше агитируют вступать в клуб сами школьники – уже действующие юные дипломаты.