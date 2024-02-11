В Уфе коммунальные службы убирают снег и ночью

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что коммунальные службы продолжают работы по уборке снега и в ночное время.
Так, 10 февраля во дворах работали около 60 единиц техники и более 100 сотрудников. Для ликвидации последствий метели была привлечена и дополнительная техника.
Напомним, жители Уфы могут сообщить о скоплении снежной массы, появления наледи на кровлях, сосулек, представляющие угрозу безопасности людей, в управляющую компанию либо в ЕДДС Уфы по номеру 8 347 279 90 00 или 112. Также в ЕДДС города можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ: 8 347 277 09 11.
Заявки на расчистку снега принимаются на интерактивной карте «Уфа снежная».