Жителей Башкирии обучают финансовой грамотности

В Стерлитамаке для местных жителей организовали «Диалоги о финансах». Там прошли бесплатные лекции, мастер-классы, методические семинары для школьников, студентов, трудовых коллективов, пенсионеров, педагогов, предпринимателей, в том числе самозанятых.

Анне Каменевой не впервой проводить лекции для пенсионеров. На одной из таких в Стерлитамакской центральной библиотеке в рамках проекта «Диалоги о финансах» она рассказала взрослому поколению, как не стать жертвами телефонных и кибер-мошенников. Беседа о финансовой грамотности важна руководителям более сорока ветеранских организаций.

«Диалоги о финансах» прошли почти на пятидесяти площадках Стерлитамака. Один из них организовали для работников строительной сферы. Представители Центробанка, эксперты республиканского Финансового центра разъяснили, как правильно распоряжаться денежными средствами, открывать эскроу-счета, преодолевать кредитные обязательства. Стерлитамак стал седьмым городом-организатором «Диалогов о финансах».

В Башкортостане мероприятия по финансовой грамотности охватывают все возрастные категории, включая и детей, и взрослых. Накопленные знания в этой области избавляют людей от трудностей.

Слушатели республиканского просветительского проекта, который организовали в Стерлитамаке, тщательно изучили правила финансовой безопасности. Эти знания им помогут при решении различных вопросов, связанных с деньгами.