В рамках акции «Ёлка желаний» 8-летней жительнице ЛНР подарили телескоп

Маленькая жительница города Красный луч Луганской народной республики приняла участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Восьмилетняя София увлекается космосом, изучает астрономию. Её интересуют планеты и галактики. Девочка очень любит смотреть по ночам на звёзды. А чтобы разглядеть их получше, она мечтала о собственном телескопе.
Об этом она и написала в своем письме, которое с «Ёлки желаний» в Уфе снял Глава Башкортостана Радий Хабиров. И сегодня мечта девочки осуществилась. Ей привезли не только долгожданный подарок, но и энциклопедию о космосе. Ещё одним подарком для Софии стало посещение планетария, который открылся в обновлённой библиотеке города Красный Луч.
Также девочку пригласили на занятия в компьютерный класс, откуда есть возможность выйти на прямую связь с космонавтами на Международной космической станции. Глава муниципалитета поблагодарил Радия Хабирова за заботу не только о маленькой девочке, но и за шефскую помощь всему городу Красный луч.