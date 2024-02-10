В Башопере прошла премьера спектакля «В ночь лунного затмения»

В Башкирском театре оперы и балета прошла премьера спектакля по пьесе Мустая Карима. Произведение «В ночь лунного затмения» не раз ставилось на сценах драматических театров. А вот оперная постановка была одна – ещё в 90-ых годах – и была показана даже в Москве.

Постановку приурочили к 105-летию со дня рождения поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. Зрителям представили трагическую историю двух влюблённых, которые не могли следовать законам рода, а решили идти по зову сердца. Средний сын правительницы старинного рода Танкабики должен взять в жёны, вдову старшего брата. Но молодой человек влюблен в красавицу Зубаржат. Свои тайны есть и у хранительницы обычаев мамы.

Опера «В ночь лунного затмения» уже ставилась в 96-ом. И во второй раз над ней также работает дирижёр-постановщик Валерий Платонов. Вот только в живых уже нет автора музыки – великого композитора Салавата Низаметдинова. А нынешнему режиссёру-постановщику Ляйсан Сафаругуловой на момент премьеры первой постановки было всего три года.

Художника-постановщика пригласили из Санкт-Петербурга. И несмотря на это, Екатерине Малининой удалось прочувствовать башкирский дух. Перед ней режиссёр ставила задачу сохранить национальный колорит.

Двум актерам пришлось ради постановки изменить внешность. Исполнитель роли юродивого Диуана побрился налысо, чтобы создать нужный образ. Главным образом как произведения, так и постановки является луна. Это образ родового круга, образ замкнутости.