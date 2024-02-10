ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче

«Зеленое дерби» за «Салаватом Юлаевым»! Сегодня наша команда в четвёртый раз в сезоне одержала победу над «Ак Барсом». Счёт в этой встрече в первом периоде открыл Артем Галимов. Во второй двадцатиминутке «юлаевцы» отличились дважды, забросив обе шайбы в большинстве.

Авторами голов стали Хмелевский и Огирчук. Третий период прошел без заброшенных шайб, таким образом, «юлаевцы» победили со счётом 2:1. Следующий матч наша команда проведет 13 февраля, на домашнем льду «Салават Юлаев» примет «Авангард».

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