ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче

«Зеленое дерби» за «Салаватом Юлаевым»! Сегодня наша команда в четвёртый раз в сезоне одержала победу над «Ак Барсом». Счёт в этой встрече в первом периоде открыл Артем Галимов. Во второй двадцатиминутке «юлаевцы» отличились дважды, забросив обе шайбы в большинстве.
Авторами голов стали Хмелевский и Огирчук. Третий период прошел без заброшенных шайб, таким образом, «юлаевцы» победили со счётом 2:1. Следующий матч наша команда проведет 13 февраля, на домашнем льду «Салават Юлаев» примет «Авангард».