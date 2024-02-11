В Башкирии три ВИЧ-инфицированные женщины стали мамами здоровых детей

В Башкирии три женщины, которые с самого рождения живут с диагнозом ВИЧ, стали мамами здоровых детей.
Рафаэль Яппаров, главный врач республиканского центра СПИД, отметил, что это большое достижение, а также показатель того, что современные методы лечения позволяют жить «нормальной» жизнью даже с серьёзным диагнозом.
Такие случаи приносят большую надежду и вдохновение для общества, поскольку они демонстрируют прогресс в борьбе с ВИЧ-инфекцией и предлагают новые возможности для жизни и семейного планирования тем, кто сталкивается с этим заболеванием.