В Башкирии три ВИЧ-инфицированные женщины стали мамами здоровых детей

В Башкирии три женщины, которые с самого рождения живут с диагнозом ВИЧ, стали мамами здоровых детей.

Фото №1 - В Башкирии три ВИЧ-инфицированные женщины стали мамами здоровых детей

Рафаэль Яппаров, главный врач республиканского центра СПИД, отметил, что это большое достижение, а также показатель того, что современные методы лечения позволяют жить «нормальной» жизнью даже с серьёзным диагнозом.

Это радостная новость для ВИЧ-инфицированных женщин, они могут уверенно принимать решение стать матерями, зная, что есть эффективные способы защиты ребенка.

Рафаэль Яппаров, главный врач республиканского центра СПИД

Такие случаи приносят большую надежду и вдохновение для общества, поскольку они демонстрируют прогресс в борьбе с ВИЧ-инфекцией и предлагают новые возможности для жизни и семейного планирования тем, кто сталкивается с этим заболеванием.

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