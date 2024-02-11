«Ни о чём не жалею»: как танкисты из Башкирии работают в зоне СВО

Ударный кулак мотострелкового полка «Башкортостан». Танковый батальон имени Сергея Зорина, входящий в состав самого крупного башкирского подразделения в зоне СВО, продолжает работу на Краснолиманском направлении. Военный корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев побывал в расположении военнослужащих, узнал, в каких условиях они живут и как работают на передовой.

Добраться до расположения башкирских бойцов можно только на военной технике. По такому бездорожью на гражданском автомобиле не проехать, говорит танкист с позывным «Невский». К тому же в небе постоянно кружат вражеские дроны.

Это специальная сетка, чтобы защитить машину и экипаж от сбросов с коптеров. позывной «Невский»

Случайных людей в батальоне нет. Каждый боец – член большой семьи танкистов. Встать на защиту Родины – их осознанный выбор.

Служу связистом, ни о чем не жалею. Бывает трудно, но если вернуться по времени назад, всё равно такой выбор сделал бы. позывной «Ташкент»

Передаю привет Челябинской области, своей семье. И привет Башкортостану, у меня там все родственники живут. позывной «Соболь»

Экипажи возвращаются после очередного боевого выезда. Вместе с ними и командир танкового батальона с позывным «Искандер».

Это боевой танк, только что вернулся с выезда. Задача у нас одна – оказывать поддержку пехоте, которая на передовой. позывной «Искандер»

«Искандер» заменил на посту комбата полковника с позывным «Скиф». В конце прошлого года он погиб во время боевого выезда. Указом президента страны ему посмертно присвоено звание Героя России. Бойцы помнят о нем и хотят назвать один из танков в его честь.

Для нас это большая потеря, мы к нему уже привыкли. позывной «Феникс»

Сегодняшнюю ночь провели в блиндажах, сейчас едем с танкистами на огневые позиции. Комбат на месте даёт последние указания своим бойцам и вместе с экипажами выдвигается на рубежи.

На боевое задание выехало сразу несколько экипажей, чтобы устроить противнику так называемую «карусель». Работают поочередно с разных позиций. Стреляет и наша артиллерия. Корректировку дают операторы БПЛА из отряда «Айгир». Точность ювелирная, удается попасть по бронетехнике противника прямо во время движения.

В этот момент вооруженные формирования Украины открывают по нам ответный огонь. Укрываемся от прилетов в блиндаже в ближайшей лесопосадке. Идёт перестрелка, огонь не прекращается. Артиллерия тоже работает.

Успешно отработав по целям на дальности в несколько километров, танки разворачиваются и уходят в места дислокации. ВСУ открывают ответный огонь из артиллерии, но снаряды не достигают целей. Уже в расположении бойцы рассказывают, какие сложности им доставили дроны-камикадзе на других скрытых позициях.