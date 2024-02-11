Встреча Радия Хабирова с представителями Всемирного курултая башкир: основные темы

В центре внимания на неделе вновь была национальная повестка. Радий Хабиров встретился с представителями Всемирного курултая башкир. Что будет с памятником Салавату Юлаеву, недостроенной мечетью «Ар-Рахим», какие решения приняты по уфимскому археологическому городищу? На встрече обсуждался самый широкий круг вопросов, в первую очередь касающихся республики и ее достояния. Всё, о чем говорили на предыдущих съездах, поэтапно выполняется. Много сделано, но еще больше предстоит.

Среди ключевых общественно-политических событий года – не только международные форумы и выборы. В Башкортостане в 2024-м пройдет и ряд юбилейных мероприятий. В их числе – 450-летие столицы и 270 лет со дня рождения Салавата Юлаева. Организация празднеств также пройдет на высшем уровне.

Сохранение памяти об исторических личностях, традиций и, конечно же, языка – главные задачи, стоящие перед Всемирным курултаем башкир. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с властями.

Благодаря тому, что мы вместе с вами выработали разумные методы, которые повысили привлекательность башкирского языка, его изучение как родного языка в школах увеличилось. Улучшилось и изучение башкирского языка как государственного. Это была комплексная задача, и мы её решили. Для чего мы это делаем? Мы все должны понимать, что любая нация – это важнейшее богатство человеческой цивилизации. И наша задача – сохранять её составляющие: язык, культуру, традиции, искусство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одним из символов республики стал и памятник Салавату Юлаеву. Вот уже несколько лет власти говорят о необходимости его реставрации. Статую придется снять с постамента. Но только на время. И людей нужно к этому подготовить.

Я мог бы закрыть для себя этот вопрос и отложить его решение на неопределённый срок, чтобы ремонтом занимались уже другие руководители. Но в моём понимании так поступать нельзя, нужно привести его в порядок. Проект состоит из двух составляющих – это реставрация памятника и укрепление его постамента. Понимаем, что предстоит большая проектная работа. Поэтому планируем приступить к реставрации в конце 2024 – начале 2025 года. В целом реализация проекта может занять более года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В числе наболевших вопрос завершения строительства мечети «Ар-Рахим» в башкирской столице. Объект начали возводить еще в 2007 году. После долгих лет застоя работы вновь возобновят уже в этом году. По словам Радия Хабирова, властям удалось найти источники финансирования.

Мы уже начали поиски гранита, чтобы приступить к облицовке храма. Отделка займет примерно два года. Кроме того, предстоит большой объём внутренних работ. Называть окончательные сроки пока сложно. Главный вопрос достройки мечети был в финансировании проекта. Мы уже нашли 250 млн рублей, а всего в этом году направим на эти цели порядка 700 млн рублей. На следующий год – ещё 1 млрд рублей. Дальше будем смотреть по ходу работ, но мечеть мы обязательно достроим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Один из участников встречи поинтересовался перспективами сохранения археологического памятника «Городище Уфа-2». Ситуация вокруг раскопок на его территории и строительства храма наделала много шуму. И это, по словам главы региона, – пример отсутствия диалога с населением. Культурный объект сохранят.

Строить храм в этом месте мы не будем. Мы хотим сделать в районе городища археологический депозитарий. Очень красивый объект со стеклянными панелями над зоной раскопок. Пока есть концепция, но стоит проект недёшево. По первым только прикидкам – около 2 млрд рублей. Депозитарий очень нужен, потому что туда можно привезти много фондов. Многие музеи у нас уже заполнены фондами, которые в том числе можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария. В горизонте пяти лет мы построим этот объект. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Участники встречи обсудили тему развития Зауралья. Радий Хабиров сообщил, что в своё время этот регион начал отставать по состоянию экономики и социальной сферы. Сегодня власти подтягивают районы в том числе и за счёт серьёзных финансовых вливаний.

Внимание уделят и землякам, живущим в других субъектах страны. Радий Хабиров пообещал представителю курултая башкир из Пермского края возобновить культурные обмены. На карандаш взят вопрос и по теме шефства районов Башкортостана над курултаями регионов страны.

Не поверите, но я за время работы руководителем региона ни разу не посещал сабантуи в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях. Мне хотелось сначала навести порядок в родной республике – в экономике, социальной сфере. Думаю, в этом вопросе мы продвинулись и чувствуем себя увереннее. Поэтому сейчас пришло время уделить больше внимания башкирам, проживающим за пределами нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В обозримом будущем в столице республики появится и площадь героев специальной военной операции. Это будет единый мемориальный комплекс, отметил Радий Хабиров.

Идея принимается в работу. В обозримом будущем мы реализуем этот проект. В столице республики появится и площадь героев специальной военной операции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан