Встреча Радия Хабирова с представителями Всемирного курултая башкир: основные темы
В центре внимания на
неделе вновь была национальная повестка. Радий Хабиров встретился с
представителями Всемирного курултая башкир. Что будет с памятником Салавату
Юлаеву, недостроенной мечетью «Ар-Рахим», какие решения приняты по уфимскому
археологическому городищу? На встрече обсуждался самый широкий круг вопросов, в
первую очередь касающихся республики и ее достояния. Всё, о чем говорили на
предыдущих съездах, поэтапно выполняется. Много сделано, но еще больше
предстоит.
Среди ключевых
общественно-политических событий года – не только международные форумы и
выборы. В Башкортостане в 2024-м пройдет и ряд юбилейных мероприятий. В их
числе – 450-летие столицы и 270 лет со дня рождения Салавата Юлаева.
Организация празднеств также пройдет на высшем уровне.
Сохранение памяти об
исторических личностях, традиций и, конечно же, языка – главные задачи, стоящие
перед Всемирным курултаем башкир. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с
властями.
Благодаря тому, что
мы вместе с вами выработали разумные методы, которые повысили привлекательность
башкирского языка, его изучение как родного языка в школах увеличилось.
Улучшилось и изучение башкирского языка как государственного. Это была
комплексная задача, и мы её решили. Для чего мы это делаем? Мы все должны
понимать, что любая нация – это важнейшее богатство человеческой цивилизации. И
наша задача – сохранять её составляющие: язык, культуру, традиции, искусство.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Одним из символов
республики стал и памятник Салавату Юлаеву. Вот уже несколько лет власти
говорят о необходимости его реставрации. Статую придется снять с постамента. Но
только на время. И людей нужно к этому подготовить.
Я мог бы закрыть для
себя этот вопрос и отложить его решение на неопределённый срок, чтобы ремонтом
занимались уже другие руководители. Но в моём понимании так поступать нельзя,
нужно привести его в порядок. Проект состоит из двух составляющих – это реставрация
памятника и укрепление его постамента. Понимаем, что предстоит большая
проектная работа. Поэтому планируем приступить к реставрации в конце 2024 –
начале 2025 года. В целом реализация проекта может занять более года.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В числе наболевших
вопрос завершения строительства мечети «Ар-Рахим» в башкирской столице. Объект
начали возводить еще в 2007 году. После долгих лет застоя работы вновь
возобновят уже в этом году. По словам Радия Хабирова, властям удалось найти
источники финансирования.
Мы уже начали поиски
гранита, чтобы приступить к облицовке храма. Отделка займет примерно два года.
Кроме того, предстоит большой объём внутренних работ. Называть окончательные
сроки пока сложно. Главный вопрос достройки мечети был в финансировании
проекта. Мы уже нашли 250 млн рублей, а всего в этом году направим на эти цели
порядка 700 млн рублей. На следующий год – ещё 1 млрд рублей. Дальше будем
смотреть по ходу работ, но мечеть мы обязательно достроим.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Один из участников встречи
поинтересовался перспективами сохранения археологического памятника «Городище
Уфа-2». Ситуация вокруг раскопок на его территории и строительства храма
наделала много шуму. И это, по словам главы региона, – пример отсутствия
диалога с населением. Культурный объект сохранят.
Строить храм в этом
месте мы не будем. Мы хотим сделать в районе городища археологический
депозитарий. Очень красивый объект со стеклянными панелями над зоной раскопок.
Пока есть концепция, но стоит проект недёшево. По первым только прикидкам –
около 2 млрд рублей. Депозитарий очень нужен, потому что туда можно привезти
много фондов. Многие музеи у нас уже заполнены фондами, которые в том числе
можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария. В горизонте пяти
лет мы построим этот объект.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Участники встречи
обсудили тему развития Зауралья. Радий Хабиров сообщил, что в своё время этот
регион начал отставать по состоянию экономики и социальной сферы. Сегодня
власти подтягивают районы в том числе и за счёт серьёзных финансовых вливаний.
Внимание уделят и
землякам, живущим в других субъектах страны. Радий Хабиров пообещал
представителю курултая башкир из Пермского края возобновить культурные обмены.
На карандаш взят вопрос и по теме шефства районов Башкортостана над курултаями
регионов страны.
Не поверите, но я за
время работы руководителем региона ни разу не посещал сабантуи в Пермском крае,
Свердловской, Челябинской областях. Мне хотелось сначала навести порядок в
родной республике – в экономике, социальной сфере. Думаю, в этом вопросе мы
продвинулись и чувствуем себя увереннее. Поэтому сейчас пришло время уделить
больше внимания башкирам, проживающим за пределами нашей республики.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В обозримом будущем в
столице республики появится и площадь героев специальной военной операции. Это
будет единый мемориальный комплекс, отметил Радий Хабиров.
Идея принимается в
работу. В обозримом будущем мы реализуем этот проект. В столице республики
появится и площадь героев специальной военной операции.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Красной нитью на
совещании проходила тема единства. Башкирская нация как неотъемлемая часть
российского народа сегодня вместе со страной переживает непростые времена из-за
внешних вызовов и угроз. По словам Радия Хабирова, сейчас как никогда нужно
быть вместе и направить все силы на созидание.