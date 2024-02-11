На форуме «Башкортостан – Беларусь» заключено 14 соглашений о сотрудничестве

На пути к миллиарду. Башкортостан и Беларусь продолжают наращивать обороты в отношениях двух республик. Новые задачи на неделе поставили на форуме «Башкортостан – Беларусь» в Минске. Башкирскую делегацию возглавил Радий Хабиров. Стороны подписали новые соглашения и определили дальнейшие шаги сотрудничества. Одно из главных достижений – в этом году в республике заработает новый завод «АМКОДОР-Алга» по выпуску специальной техники. На полях форума заключено 14 соглашений, 400 предприятий двух республик смогли пообщаться друг с другом и найти новые деловые контакты.

Для главы республики тщательное знакомство с техникой не просто интерес. Такие же спецмашины в этом году начнут собирать в Башкортостане. Для завода «АМКОДОР-Алга» выбрали место в особой экономической зоне. Ежегодно планируют выпускать тысячу экскаваторов, бульдозеров и автогрейдеров. Главное, что такое же количество людей смогут трудоустроиться на предприятие.

Здесь представили широкий модельный ряд – погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры. Всего в линейку входит пара десятков машин. Надеемся, что завод в Башкортостане будет построен в этом году. Мы уже открыли в прошлом году одно предприятие «АМКОДОРа», там производят зерносушилки. Сейчас работаем над следующим, более сложным проектом. Ранее мы не производили таких изделий. И для нас это будет определённый скачок в машиностроении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кооперация Башкортостана и Беларуси в машиностроении поставлена в приоритет. Вот, например, знаменитый Минский автозавод собирает для республики кузова троллейбусов, а наши специалисты дорабатывают их, превращая в полноценный транспорт. Подписанное в эту поездку соглашение даст начало новому совместному предприятию – увеличатся мощности и выпускаемая линейка. В планах также улучшать имеющийся автопарк. Соглашение с «Белкоммунмашем» о намерениях модернизировать подвижной состав рельсового электротранспорта в Уфе.

Открывая пленарное заседание форума премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал, что среди представителей Башкортостана все меньше коллег, все больше друзей. Отсюда отсутствие сложностей в реализации проектов.

Более 400 представителей бизнеса из различных сфер – энергетики, сельского хозяйства, промышленности, строительной отрасли и сферы услуг – принимают участие в этом мероприятии. Этот интерес не появился сам по себе. Это результат целенаправленной работы, которую проводят правительства Башкортостана и Беларуси по стимулированию деловой активности, установлению и развитию новых связей между представителями бизнеса. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

Соглашения между республиками подписаны на годы вперёд. Все устные договорённости вписываются в дорожную карту – из 100 пунктов, содержащихся в ней, 40 процентов уже реализовано. И самые амбициозные цели ещё впереди – товарооборот между республиками должен преодолеть отметку в миллиард долларов.

Хочу сказать всем нашим коллегам, что Беларусь для нас, для Башкортостана – главный деловой партнёр и братская республика. Это не пустые слова. Ровно так мы чувствуем. Видим и то, как принимают нас белорусские друзья. Если говорить о бизнесе, то очень важно, чтобы нам вместе работалось надёжно и выгодно. Что касается выгоды, сферы и параметры сотрудничества мы обсуждаем в ходе многочисленных встреч. А надёжность нашей работы мы ставим в приоритет взаимодействия с партнёрами. Безусловно, мы должны сотрудничать и двигаться вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Теоретическая часть форума сразу подкрепляется практикой. В холле Дворца Республики – главного культурного и делового центра Минска – непрекращающиеся переговоры. Более 50 компаний из Башкортостана и в пять раз больше из Беларуси несколько часов не покидали площадку B2B.

Самая вкусная часть форума в буквальном смысле – на площади Минской ратуши. Хозяева площадки в эти дни – башкиры, а значит, и стол – с национальным колоритом. Кыстыбый, чак-чак и брендовый мёд – что-то можно отведать, а что-что купить.

В это время в Минске была ещё одна делегация из Башкортостана. Правда, не рабочая, а туристическая. Пенсионеры из республики благодаря программе «Башкирское долголетие» смогли увидеть другую страну. Встретив Радия Хабирова, поспешили к нему и лично сказали спасибо за возможности, открытые для них.

В прошлом году в Беларуси отдохнули более 1000 пенсионеров. Радий Хабиров сообщил, что к программе подключат и школьников. Тем более что добираться до братской республики станет проще – количество прямых рейсов из Уфы до Минска в планах увеличить до двух раз в неделю. Больше станет и рабочих визитов.

Благодаря поддержке руководства Беларуси мы в течение последних лет сформировали структуру глубокой кооперации отношений. Это прежде всего логистика. Мы с Романом Александровичем обсуждали в ходе наших первых встреч, что необходимо наладить прямое авиасообщение между Уфой и Минском. Мы это сделали. Сейчас уже понимаем, что одного рейса в неделю не достаточно, будем увеличивать их количество. Кроме того, открыли в Беларуси офис Конгресс-бюро Башкортостана в составе представительства Российской Федерации. Конечно, организуем и регулярные визиты делегаций и бизнес-миссий друг к другу, что является важным дополнением нашей работы. В целом открываем для бизнеса удобные и надёжные пути сотрудничества. Это очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан