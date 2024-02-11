Власти Башкирии продолжают борьбу с недобросовестными недропользователями

Не обошли стороной на обсуждении Всемирного курултая башкир и тему борьбы с недобросовестными недропользователями. Представитель общественной организации из Баймакского района передал слова благодарности от местных жителей за противодействие властей черным копателям. Радий Хабиров в свою очередь напомнил, что правительство и дальше будет выстраивать цивилизованную работу добывающих компаний. Немаловажный момент – диалог с жителями. Это один из главных инструментов работы руководителей и общественников. И встречи с людьми будут проходить на регулярной основе.

2018 год, первая рабочая поездка в Зауралье Радия Хабирова в качестве тогда еще временно исполняющего обязанности главы региона. И сразу с места в карьер. Варварская добыча плитняка – первое на что обратил внимание руководитель республики. Стоило копнуть поглубже, и за плитняком обнажились проблемы с добычей других полезных ископаемых. Стало ясно, что долгое время промышленники в Зауралье вели себя вольно и бесконтрольно. Началась большая работа сначала по учету лицензий на добычу, а потом и по созданию межведомственной комиссии по недропользованию.

Масштаб проблемы был велик, так что требовалась координация действий всех надзорных ведомств. Недобросовестные копатели вели себя по-хамски и, не боясь явно ничего, откровенно врали, обещая рекультивировать разрытые земли. А на деле всюду оставались котлованы, разбросанные промышленные отходы и отравленные нечистотами реки. На этих кадрах один из примеров – последствия работ золотодобывающей компании у деревни Абзаково Учалинского района.

Это негативно сказывается на пастбищах, где пасется наш скот, все поля перепаханы недобросовестными золотодобытчиками. Музафар Кадыров, депутат Учалинского района, глава крестьянско-фермерского хозяйства

После столь пристального внимания главы республики стало ясно: Башкирия – единственный регион, который взялся реально решать эту проблему на федеральном уровне. Башкирским властям удалось убедить Роснедра наложить временный мораторий до 2030 года на выдачу новых лицензий.

Проблема варварской разработки наших недр перешла все возможные рамки. Жители задают вопрос, когда это безобразие закончится. Мы договорились и с Федеральным агентством по недропользованию, что, пока не наведем в этой сфере порядок, до 2030 года введем мораторий на выдачу новых лицензий. Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан

Параллельно республика начала судебные тяжбы с недобросовестными компаниями. Сложность этой работы заключалось в том, что многие компании были зарегистрированы в офшорных зонах. В итоге 13 из них удалось лишить лицензий, пять руководителей компаний в ближайшее время должны предстать перед судом за нарушение природоохранного законодательства.

Надо менять законодательство, не выдавать лицензии налево и направо, будем за этим следить вместе с правоохранительными органами и другими структурами. Дмитрий Олейник, советник руководителя Федерального агентства по недропользованию

На сегодняшний день с нарушителей уже взыскано свыше 600 миллионов рублей в бюджет республики. Кроме того, первым Арбитражным судом вынесено решение о взыскании еще 35 миллиардов рублей в качестве компенсаций за вред, нанесенный природе башкирского Зауралья.