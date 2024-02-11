Власти Башкирии продолжают борьбу с недобросовестными недропользователями

Не обошли стороной на обсуждении Всемирного курултая башкир и тему борьбы с недобросовестными недропользователями. Представитель общественной организации из Баймакского района передал слова благодарности от местных жителей за противодействие властей черным копателям. Радий Хабиров в свою очередь напомнил, что правительство и дальше будет выстраивать цивилизованную работу добывающих компаний. Немаловажный момент – диалог с жителями. Это один из главных инструментов работы руководителей и общественников. И встречи с людьми будут проходить на регулярной основе.

2018 год, первая рабочая поездка в Зауралье Радия Хабирова в качестве тогда еще временно исполняющего обязанности главы региона. И сразу с места в карьер. Варварская добыча плитняка – первое на что обратил внимание руководитель республики. Стоило копнуть поглубже, и за плитняком обнажились проблемы с добычей других полезных ископаемых. Стало ясно, что долгое время промышленники в Зауралье вели себя вольно и бесконтрольно. Началась большая работа сначала по учету лицензий на добычу, а потом и по созданию межведомственной комиссии по недропользованию.

Масштаб проблемы был велик, так что требовалась координация действий всех надзорных ведомств. Недобросовестные копатели вели себя по-хамски и, не боясь явно ничего, откровенно врали, обещая рекультивировать разрытые земли. А на деле всюду оставались котлованы, разбросанные промышленные отходы и отравленные нечистотами реки. На этих кадрах один из примеров – последствия работ золотодобывающей компании у деревни Абзаково Учалинского района.

Это негативно сказывается на пастбищах, где пасется наш скот, все поля перепаханы недобросовестными золотодобытчиками.

Музафар Кадыров, депутат Учалинского района, глава крестьянско-фермерского хозяйства

После столь пристального внимания главы республики стало ясно: Башкирия – единственный регион, который взялся реально решать эту проблему на федеральном уровне. Башкирским властям удалось убедить Роснедра наложить временный мораторий до 2030 года на выдачу новых лицензий.

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Проблема варварской разработки наших недр перешла все возможные рамки. Жители задают вопрос, когда это безобразие закончится. Мы договорились и с Федеральным агентством по недропользованию, что, пока не наведем в этой сфере порядок, до 2030 года введем мораторий на выдачу новых лицензий.

Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан

Параллельно республика начала судебные тяжбы с недобросовестными компаниями. Сложность этой работы заключалось в том, что многие компании были зарегистрированы в офшорных зонах. В итоге 13 из них удалось лишить лицензий, пять руководителей компаний в ближайшее время должны предстать перед судом за нарушение природоохранного законодательства.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»

Надо менять законодательство, не выдавать лицензии налево и направо, будем за этим следить вместе с правоохранительными органами и другими структурами.

Дмитрий Олейник, советник руководителя Федерального агентства по недропользованию

На сегодняшний день с нарушителей уже взыскано свыше 600 миллионов рублей в бюджет республики. Кроме того, первым Арбитражным судом вынесено решение о взыскании еще 35 миллиардов рублей в качестве компенсаций за вред, нанесенный природе башкирского Зауралья.

Работающие на территории республики лицензиаты теперь под пристальным наблюдением правительства региона и надзорных органов. Поэтому в интересах недропользователей соблюдать экологические нормы и не забывать про социальную ответственность перед населением.

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