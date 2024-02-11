Открытие памятника Муртазе Рахимову в Уфе: как это было

На этой неделе 90 лет должно было исполниться первому президенту Башкортостана. В честь этого события Радий Хабиров открыл в Уфе памятник, посвященный Муртазе Рахимову. На торжественной церемонии присутствовало не только руководство Башкортостана, но и заместитель руководителя администрации президента страны, а также глава Татарстана. Ну и, конечно, были сотни жителей республики, каждый из которых пришел почтить память первого руководителя региона.

К памятнику Муртазе Рахимову Радий Хабиров ведёт под руку его супругу Луизу Галимовну. Вокруг сотни человек, которые приехали на церемонию со всех уголков Башкортостана. Из-под белой вуали открывается трёхметровая скульптура Муртазы Губайдулловича. Без спеси и пафоса – таким он был и остался для народа.

Как появилась идея памятника – этот случай ярко демонстрирует характер Муртазы Губайдулловича. Был 2003 год, избирательная кампания. Я к нему подошёл и сказал: «У вас нет фотографии для агитационных материалов, нужно сделать портрет». Он ответил: «Иди, не мешай, даже не буду». И всё-таки я его уговорил, он согласился. Мы пригласили фотографа и определили, что на съемку нужен час времени. Муртаза Губайдуллович сказал: «У тебя пять минут». Мы с фотографом попросили Президента закинуть пиджак на плечо. Получился такой образ. На мой взгляд, он очень хорошо отражает личность человека, который всю жизнь посвятил труду. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди почетных гостей – люди, которые лично были знакомы с первым президентом. В их числе и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Два братских народа всегда были вместе. Дружба, граничащая с соперничеством, заставляла оба региона двигаться вперед.

Больше спасибо, что пригласили на это мероприятие. Муртаза Рахимов для нас – большой пример. Они вместе с Минтимером Шаймиевым заложили основы развития двух республик. И мы теперь должны продолжать этот путь. Рустам Минниханов, раис Республики Татарстан

Сегодняшнее событие очень важно для республики и всей нашей страны. Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценивает деятельность Муртазы Губайдулловича Рахимова на посту Президента Башкортостана. Можно сказать, что в непростой период 1990-х годов его выбрало время. Только сильный руководитель смог бы уверенно вести республику вперёд. Сегодня мы видим плоды его труда. Башкортостан является одним из ведущих регионов страны. Важно, что управленческая команда под руководством Радия Фаритовича сохраняет преемственность и делает всё для того, чтобы на территории Башкортостана были мир и согласие. Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя администрации Президента РФ

Памятник в честь Муртазы Рахимова разместился в самом центре башкирской столицы, в парке имени Ленина. Композиция стала воплощением не только характера первого президента, но и проделанной им работы. То, чему он уделял особое внимание. Сельское хозяйство, нефтянка, школы и больницы.

Он не боялся выйти к людям, общаться с народом. Несмотря на то, что время его руководства республикой выпало на непростой период. Про Муртазу Рахимова часто говорят: человек из народа, сделавший себя сам.

Казалось, его личная цель – сделать качественное образование доступным всем детям. Чтобы в самом дальнем селе у ребенка была возможность учиться комфортно. Было построено больше тысячи школ. И не раз Муртаза Рахимов называл систему образования приоритетом номер один.

Для сельчан одна из главных ассоциацией с периодом руководства Муртазы Губайдулловича – дороги. Ремонтировались старые, прокладывались новые. И ему не обязательно было выслушивать жителей, чтобы узнать о проблемах. Он видел всё своими глазами. В дороге Муртаза Рахимов провёл, возможно, больше времени, чем в кабинете, где, кстати, трудился сидя в простом неприметном кресле, с которым не расставался еще со времен работы на заводе.

Самоотдачи он требовал и от остальных. Муртаза Рахимов не оставлял без внимания чужой упорный труд так же, как и не закрывал глаза на равнодушие к работе. Неравнодушие – это то, что в нём чувствовал народ. И нить, связавшая людей с первым президентом республики, крепка до сих пор. У каждого пришедшего на открытие памятника своя причина быть здесь. И иногда ответы не самые очевидные. Но спустя годы люди помнят, для кого и что сделал первый президент. Свои личные причины открыть памятник Муртазе Губайдулловичу были и у Радия Хабирова.

Памятник – это мой личный долг, знак уважения и благодарности за тот жизненный опыт, который он дал. Я учился у него не просто управленческим навыкам, а стойкости, упорству, способности принимать решения и доводить их до конца. Этот памятник сделан с любовью к человеку, а не с любовью к чиновнику. Вот это самое главное. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан