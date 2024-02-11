Открытие памятника Муртазе Рахимову в Уфе: как это было

На этой неделе 90 лет должно было исполниться первому президенту Башкортостана. В честь этого события Радий Хабиров открыл в Уфе памятник, посвященный Муртазе Рахимову. На торжественной церемонии присутствовало не только руководство Башкортостана, но и заместитель руководителя администрации президента страны, а также глава Татарстана. Ну и, конечно, были сотни жителей республики, каждый из которых пришел почтить память первого руководителя региона.
К памятнику Муртазе Рахимову Радий Хабиров ведёт под руку его супругу Луизу Галимовну. Вокруг сотни человек, которые приехали на церемонию со всех уголков Башкортостана. Из-под белой вуали открывается трёхметровая скульптура Муртазы Губайдулловича. Без спеси и пафоса – таким он был и остался для народа.
Среди почетных гостей – люди, которые лично были знакомы с первым президентом. В их числе и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Два братских народа всегда были вместе. Дружба, граничащая с соперничеством, заставляла оба региона двигаться вперед.
Памятник в честь Муртазы Рахимова разместился в самом центре башкирской столицы, в парке имени Ленина. Композиция стала воплощением не только характера первого президента, но и проделанной им работы. То, чему он уделял особое внимание. Сельское хозяйство, нефтянка, школы и больницы.
Он не боялся выйти к людям, общаться с народом. Несмотря на то, что время его руководства республикой выпало на непростой период. Про Муртазу Рахимова часто говорят: человек из народа, сделавший себя сам.
Казалось, его личная цель – сделать качественное образование доступным всем детям. Чтобы в самом дальнем селе у ребенка была возможность учиться комфортно. Было построено больше тысячи школ. И не раз Муртаза Рахимов называл систему образования приоритетом номер один.
Для сельчан одна из главных ассоциацией с периодом руководства Муртазы Губайдулловича – дороги. Ремонтировались старые, прокладывались новые. И ему не обязательно было выслушивать жителей, чтобы узнать о проблемах. Он видел всё своими глазами. В дороге Муртаза Рахимов провёл, возможно, больше времени, чем в кабинете, где, кстати, трудился сидя в простом неприметном кресле, с которым не расставался еще со времен работы на заводе.
Самоотдачи он требовал и от остальных. Муртаза Рахимов не оставлял без внимания чужой упорный труд так же, как и не закрывал глаза на равнодушие к работе. Неравнодушие – это то, что в нём чувствовал народ. И нить, связавшая людей с первым президентом республики, крепка до сих пор. У каждого пришедшего на открытие памятника своя причина быть здесь. И иногда ответы не самые очевидные. Но спустя годы люди помнят, для кого и что сделал первый президент. Свои личные причины открыть памятник Муртазе Губайдулловичу были и у Радия Хабирова.
Муртазе Рахимову должно было исполниться 90 лет. В памяти людей он останется воплощением простоты и силы, сердечности и твердости характера. Человеком, сдержавшим своё слово, сдержавшим свою клятву, которую дал дважды.