Госнаграды и новые открытия: как в Башкирии отметили День российской науки

На неделе республика вновь попала в поле внимания президента. Владимир Путин присудил государственные награды башкирским учёным. В их числе – академики и члены-корреспонденты РАН, которые внесли особый вклад в развитие страны в целом. Все это было приурочено ко Дню российской науки. В честь праздника в Уфимском университете науки и технологий открылась акустическая лаборатория, а на международной выставке «Россия» в Москве на нашем стенде прошли тематические мероприятия. Науку как цель своего будущего развития выбирают не только студенты, но и даже школьники.

Под микроскопом мальчик впервые видит водоросли цианобактерии. Это одни из первых микроорганизмов, которые появились на земле. Сейчас их сотни видов. И один из них в будущем может помочь вырабатывать кислород в космосе. Об этом гостям выставки «Россия» в Москве рассказали ученые Башгоспедуниверситета.

А это импланты костей, созданные с помощью технологий 3D-печати. Протезы тазобедренного сустава уже поставили четырем пациентам в республике. Лаборатория, где проводят эти исследования, – в числе первых резидентов Межвузовского студенческого кампуса.

А вот ученым Уфимского университета науки и технологий удалось победить шумовой мусор – здесь в рамках проекта «Приоритет-2030» открылась акустическая лаборатория «Октава». Это самое тихое место в республике. В лаборатории исследуют шумы разных физических процессов, в том числе в глубине земных недр. Результаты помогут контролировать состояние скважин и месторождений.

Исследователи республики совершают открытия, которые важны в масштабах всей страны, а некоторые даже помогают спасать жизни. На неделе Президент России Владимир Путин присудил государственные награды четырем башкирским учёным. В их числе Марат Юнусов, который на основе ядовитого растения аконита разработал действенное лекарство для борьбы с аритмией – «Аллапинин». За многолетний труд и важнейшее изобретение Марата Юнусова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

На таких корифеев науки и равняется подрастающее поколение. Это показал республиканский форум «Инженеры будущего», который прошел в Кумертау. Будущий «умный» дом проектируют пока ещё тоже будущие инженеры. Прототип создали вдвоём 8-классник Аркадий Шевцов и студент четвертого курса УУНиТ Иван Мамонтов. Площадкой для первого эксперимента в реальности станет дом одного из разработчиков.