По итогам 2023 года индекс промпроизводства в Башкирии составил 106,5%

Науку двигает вперед в том числе и промышленность. По итогам прошлого года индекс промпроизводства в Башкортостане составил 106,5% к 2022-му. Одним из эффективных инструментов развития индустриального сектора Радий Хабиров на этой неделе назвал Фонд развития промышленности республики. ФРП предоставляет льготные займы и помогает привлекать инвестиции в экономику региона. Большой вклад в отрасль вносят в первую очередь предприятия обрабатывающего и энергетического сектора.

Электроэрозионная обработка. На металл воздействуют разрядами, которые возникают между электродом и поверхностью заготовки. За счет этого материал меняет форму, размер, шероховатость и ряд других свойств.

В Технопарке авиационных технологий производят не только детали для двигателей самолётов, но и сами станки электроэрозионной обработки материалов, тем самым решая важную для государства задачу импортозамещения. И речь идёт не только об авиационной промышленности. Здесь занимаются реализацией технических решений практически для всех видов машиностроения.

Это участок сборки роботизированных технологических комплексов. То есть здесь создают роботов, которые будут в будущем помогать людям выполнять рутинные операции на производстве.

108 с половиной процентов. По итогам 2023 года предприятия обрабатывающей отрасли в республике показали наибольший рост индекса промпроизводства. Итоги развития промышленности региона подвели на еженедельном оперативном совещании правительства республики. Глава Башкортостана сообщил, что совокупный показатель работы отрасли, то есть индекс промпроизводства в 2023 году достиг 106 с половиной процентов. Это на целых три процента выше среднероссийского уровня.

Большой вклад в положительную динамику вносит Фонд развития промышленности. Организация предоставляет предприятиям займы и способствует в целом привлечению инвестиций в регион. В 2023 году ФРП поддержал 47 индустриальных проектов. Общий объём инвестиций по ним превысил 7 млрд рублей.

Перед промышленностью региона стоят очень важные задачи. Это не только наращивание темпов производства, но и выпуск новой отечественной продукции. Так, в рамках работы по импортозамещению башкирские предприятия по производству строительных материалов планируют включить в федеральный реестр добросовестных поставщиков.