В Башкирии показали работу больниц, руководство которых раскритиковал Радий Хабиров

В конце прошлого года в Башкортостане открылись три новых медучреждения. Но только прием пациентов они начали не сразу. В январе Радий Хабиров раскритиковал чиновников, поручив в кратчайшие сроки решить данный вопрос. На полную мощность больницы и поликлиники выйдут к марту. Впрочем, уже сейчас они активно принимают пациентов. С чем были связаны задержки и какими получились новые лечебницы?
Кашель, насморк и высокая температура. Дети с вирусными заболеваниями сейчас главные постояльцы педиатрического отделения Большеустьикинской больницы. У маленькой Адели бронхит. Она стала одной из первых пациенток нового корпуса лечебницы.
Тот случай, когда, что называется, и стены помогают. Так считают не только врачи, но и сами пациенты. Дочь Екатерины уже идет на поправку в просторной и теплой палате с собственной ванной комнатой.
Больницу не просто обновили, а расширили. Корпус соединили со старым при помощи теплого перехода. Кроме того, здание оборудовали лифтом с пожаробезопасными зонами для маломобильных пациентов. И это лишь часть нововведений. В арсенале врачей теперь самое современное оборудование. Вот, например, компьютерный томограф, который делает 32 снимка за один оборот, что позволяет быстрее, точнее и безопаснее определить причину заболевания. Повышает качество диагностики и новый химический анализатор в лаборатории, и оборудованный рентген-кабинет.
Строительство больничного городка началось еще в 90-х, но было приостановлено. По поручению Радия Хабирова работы возобновили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новая лечебница в Большеустьикинском – одна из трех, на которые глава региона поручил обратить особое внимание на оперативном совещании в правительстве в начале января. Проблема была в том, что хоть медучреждения и открылись в декабре, принимать пациентов стали не сразу.
В Месягутовской детской поликлинике рассказали, что задержка с приемом пациентов была связана с постепенным переводом служб из старых зданий. Также врачам было необходимо время, чтобы освоить новое оборудование.
Открытие новых медучреждений – ожидаемое событие для всех жителей Мечетлинского, Дуванского и Баймакского районов. Большая часть отделений уже принимает пациентов. Как уверяют главные врачи, к началу марта все три больницы будут работать в полную силу.