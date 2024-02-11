В Башкирии показали работу больниц, руководство которых раскритиковал Радий Хабиров

В конце прошлого года в Башкортостане открылись три новых медучреждения. Но только прием пациентов они начали не сразу. В январе Радий Хабиров раскритиковал чиновников, поручив в кратчайшие сроки решить данный вопрос. На полную мощность больницы и поликлиники выйдут к марту. Впрочем, уже сейчас они активно принимают пациентов. С чем были связаны задержки и какими получились новые лечебницы?

Кашель, насморк и высокая температура. Дети с вирусными заболеваниями сейчас главные постояльцы педиатрического отделения Большеустьикинской больницы. У маленькой Адели бронхит. Она стала одной из первых пациенток нового корпуса лечебницы.

Мы находились в другом здании. Мы переехали буквально месяц назад. И сейчас, если так сказать, всё под руками у нас: и лабораторная диагностика, и инструментальная диагностика, и все врачи, консультанты тоже рядом. Если до этого мы работали, например, так, что через улицу надо было ходить, то сейчас все близко. Ильяс Шамигулов, педиатр Большеустьикинской ЦРБ

Тот случай, когда, что называется, и стены помогают. Так считают не только врачи, но и сами пациенты. Дочь Екатерины уже идет на поправку в просторной и теплой палате с собственной ванной комнатой.

Я была в стационаре, но там условия совсем, конечно, другие были. Сейчас тут и тепло, и светло, условия намного лучше. Вызов врача, светильники очень хорошие, ночью очень помогают кислородные отводки. Екатерина Шакирова, пациентка

Больницу не просто обновили, а расширили. Корпус соединили со старым при помощи теплого перехода. Кроме того, здание оборудовали лифтом с пожаробезопасными зонами для маломобильных пациентов. И это лишь часть нововведений. В арсенале врачей теперь самое современное оборудование. Вот, например, компьютерный томограф, который делает 32 снимка за один оборот, что позволяет быстрее, точнее и безопаснее определить причину заболевания. Повышает качество диагностики и новый химический анализатор в лаборатории, и оборудованный рентген-кабинет.

Тут два аппарата установлены: это рентген и зубной рентген. С зубным тоже мучились мы, ремонтировали старый, потом рентгеновская трубка пришла в негодность, невозможно было ремонтировать. И вот благодаря этой стройке для жителей нашего района появилась возможность обследоваться и на таком аппарате. Булат Саетов, главный врач Большеустьикинской ЦРБ

Строительство больничного городка началось еще в 90-х, но было приостановлено. По поручению Радия Хабирова работы возобновили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новая лечебница в Большеустьикинском – одна из трех, на которые глава региона поручил обратить особое внимание на оперативном совещании в правительстве в начале января. Проблема была в том, что хоть медучреждения и открылись в декабре, принимать пациентов стали не сразу.

Больница в Большеустьикинском, выполнили все, о чем договаривались? – Да, Радий Фаритович, ваше поручение выполнено, помощь оказывается в полном объеме. – То есть люди идут туда, работают? Александр Евгеньевич, подтверждаете, да? Хорошо. Если не ошибаюсь, у нас следующая точка контрольная – это Баймак, по-моему, так? И, соответственно, Месягутово. Дожимайте, я предупреждал всех об ответственности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Месягутовской детской поликлинике рассказали, что задержка с приемом пациентов была связана с постепенным переводом служб из старых зданий. Также врачам было необходимо время, чтобы освоить новое оборудование.

Мы уже по 16 видам медицинской деятельности приступили к работе, вплоть до дневного стационара. И на сегодняшний день у нас нет каких-либо вопросов по работе детской поликлиники. Валерий Трофимов, главный врач Месягутовской ЦРБ