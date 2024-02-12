В Уфе за выходные во время рейдов задержан 21 нетрезвый водитель

За минувшие выходные дни госавтоинспекторы зарегистрировали 95 аварий, в четырех из которых пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Как рассказали в пресс-службе уфимской госавтоинспекции, за указанный период пресечено 652 нарушения ПДД. Из этого числа 42 нарушения связаны с невыполнением требования уступить дорогу пешеходам, 100 нарушений – с неиспользованием ремней безопасности и 39 – с правилами перевозки детей-пассажиров. К ответственности за нарушение ПДД привлечены 42 пешехода.