В Башкирии при пожаре сгорело имущество: дом, гараж и автомобиль

Накануне крупный пожар случился в деревне Зубовка Краснокамского района. В пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии сообщили, что огонь охватил жилой дом с мансардным этажом, веранду и кирпичный пристрой. Кроме того, сгорели гараж и автомобиль Niva.  

Фото №1 - В Башкирии при пожаре сгорело имущество: дом, гараж и автомобиль

Пожар тушили 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Причину возгорания устанавливают.

Фото №2 - В Башкирии при пожаре сгорело имущество: дом, гараж и автомобиль

Предварительная версия: неисправность электрического тёплого пола, уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

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