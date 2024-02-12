В Башкирии при пожаре сгорело имущество: дом, гараж и автомобиль

Накануне крупный пожар случился в деревне Зубовка Краснокамского района. В пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии сообщили, что огонь охватил жилой дом с мансардным этажом, веранду и кирпичный пристрой. Кроме того, сгорели гараж и автомобиль Niva.
Пожар тушили 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Причину возгорания устанавливают.
Предварительная версия: неисправность электрического тёплого пола, уточнили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии