В Башкирии в начале рабочей недели характер погоды будет неустойивым

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней представили специалисты Башгидрометцентра. По их данным, погода будет носить переменчивый характер.
Так, сегодня, 12 февраля, существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточным умеренным. Днем от -8 до -13, местами до -18 градусов.
Завтра, 13 февраля, синоптики обещают снег, по югу республики он будет сильным, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью -12, -17, по востоку региона до -22. Днем значительно теплее – от -2 до -7 градусов.
А в среду, 14 февраля, ночью и днем снова снежно. Ветер северный умеренный. Ночью столбики термометров покажут -20, -25, днем – от -10 до -15 градусов.