Почетной награды «Материнская слава» удостоены 50 жительниц Башкирии

Соответствующий указ подписан Главой Башкирии Радием Хабировым и размещен на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.

Согласно положениям документа, почетную награду получат 50 жительниц Башкирии из 24 муниципалитетов, которые родили и воспитывают пятерых и более детей.

В числе женщин, удостоенных медали «Материнская слава» – жительницы Уфы, а также Альшеевского, Аургазинского, Бурзянского, Краснокамского, Кугарчинского, Туймазинского, Уфимского, Хайбуллинского, Чишминского и других районов Башкирии.