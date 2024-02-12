Радий Хабиров выступил за диалог с населением при реконструкции парков и скверов

Все объекты, которые благоустраиваются в рамках программы ФКГС, будут выбраны жителями региона в рамках голосования. В этом году голосование по отбору территорий для благоустройства на будущий год будут проводить с 15 по 30 апреля. Для удобства граждан в 2024-м в период с 15 по 17 марта голосование будет проходить на площадках, на которых будут проводиться выборы президента страны.