Радий Хабиров выступил за диалог с населением при реконструкции парков и скверов

На всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений от минстроя России Башкирия планирует направить семь заявок: от Белебея, Благовещенска, Дюртюлей, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата и Кушнаренковского района.
Все объекты, которые благоустраиваются в рамках программы ФКГС, будут выбраны жителями региона в рамках голосования. В этом году голосование по отбору территорий для благоустройства на будущий год будут проводить с 15 по 30 апреля. Для удобства граждан в 2024-м в период с 15 по 17 марта голосование будет проходить на площадках, на которых будут проводиться выборы президента страны.
В этой связи руководитель республики поручил министерству ЖКХ Башкирии усилить разъяснительные мероприятия среди жителей региона и при обсуждении проектов реконструкции учитывать мнение населения.