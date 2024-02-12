Радий Хабиров выступил за диалог с населением при реконструкции парков и скверов

На всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений от минстроя России Башкирия планирует направить семь заявок: от Белебея, Благовещенска, Дюртюлей, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата и Кушнаренковского района.

Фото №1 - Радий Хабиров выступил за диалог с населением при реконструкции парков и скверов

Все объекты, которые благоустраиваются в рамках программы ФКГС, будут выбраны жителями региона в рамках голосования. В этом году голосование по отбору территорий для благоустройства на будущий год будут проводить с 15 по 30 апреля. Для удобства граждан в 2024-м в период с 15 по 17 марта голосование будет проходить на площадках, на которых будут проводиться выборы президента страны.

В этой связи руководитель республики поручил министерству ЖКХ Башкирии усилить разъяснительные мероприятия среди жителей региона и при обсуждении проектов реконструкции учитывать мнение населения.  

До людей надо довести, что мы собираемся делать. Чтобы все-таки активнее вот эта часть работы была. Это все хорошо, деньги есть, научились вроде как делать, поэтому с людьми надо разговаривать и рассказывать им, что собираемся сделать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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