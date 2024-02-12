«Казахстан – Башкортостан»: итоги международного бизнес-форума в Астане

Первый в этом году зарубежный визит Радия Хабирова состоялся в Астану, на форум «Казахстан – Башкортостан». Встреча башкирской делегации прошла на самом высоком уровне. Вопросы кооперации двух республик Радий Хабиров обсудил с президентом соседней страны Касым-Жомартом Токаевым. Совместный торговый оборот приблизился к 500 млн долларов, и это далеко не предел. Итогом поездки стали восемь новых соглашений и порядка 120 договоренностей о сотрудничестве.

Монументальные сооружения, футуристические здания. Не верится, но все это появилось за какие-то 20 лет среди степной равнины. Астана – одна из самых молодых столиц мира, и при этом – в числе самых быстро развивающихся. С конца 90-х промышленность казахстанского города выросла в 30 раз, а объем инвестиций – в 50. Где как не здесь проводить совместный форум двух республик?

Обращаюсь к нашим коллегам: надо работать с Казахстаном. Казахстан – это государство, устремленное в самом прямом смысле в XXI век. Мы видим хорошо, как управленческая команда Казахстана, с которым мы работаем постоянно и регулярно, жадно впитывает все самые лучшие традиции, тенденции и инновации, которые существуют в сфере экономических и внешнеэкономических отношений. И мы у вас, уважаемые коллеги, будем учиться. В то же время мы тоже можем поделиться определенными компетенциями и решениями, которые только взаимообогатят нас вместе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как сказал Радий Хабиров, для башкир Казахстан – это главный бархын, т.е. внешнеэкономический торговый партнёр. Но важно и то, что это еще и близкий братский регион. У двух республик действительно много схожего в культуре и истории. Именно эти сходства зачастую создают общие точки соприкосновения, вызывая обоюдный интерес. Вот и предпринимательница из Сибая нашла, чем удивить поставщиков пищевой продукции. Стремление обеих республик возродить и сохранить традиции, народные ремесла и художественные промыслы стало поводом для заключения первых соглашений на форуме «Казахстан – Башкортостан».

Приверженность Казахстана традициям отражается и в современном производстве. Вот, например, модели современных бронемашин, которые названы в честь вождя волков – «Арлан» или степной кошки – «Барыс». Это дань кочевому прошлому.

Министр промышленности Башкортостана Александр Шельдяев в разговоре с казахскими коллегами проводит параллель с ишимбайским предприятием «Витязь», где производят вездеходы гражданского и военного назначения. А значит, в этой сфере регионы также могут успешно наладить кооперационные связи.

Гармония культур создает определенную схожесть экономик. Соседнее государство также отходит от ресурсной зависимости. И поэтому заинтересовано в реализации новых кооперационных проектов. Приоритетом является развитие промышленного сектора.

Мы действительно говорим практически на одном языке. Вот и коллега из башкирской редакции новостей все интервью с местными предпринимателями отписывает исключительно на казахском. Всё и так понятно. А еще в Казахстане, как оказалось, прекрасно знают башкирскую хоккейную команду «Салават Юлаев».

Для привлечения инвесторов и развития новых производств в казахстанской столице функционирует Специальная экономическая зона «Астана – новый город». Аналог башкирской «Алги». Здесь также предусмотрены налоговые и таможенные льготы. В прошлом году на площадке СЭЗ заработало новое швейное производство по линии Уфимского комбината рабочей одежды. Заказы шьют на два рынка: казахстанский и российский.

Мы находимся на территории единого таможенного пространства, и тесные связи между Казахстаном и Россией очень схожи. В Казахстане НДС 12%, в России – 20%. Есть отличия. Что-то выгоднее здесь, что-то – в России. Находим золотую середину для развития бизнеса и там, и там. Михаил Цукерман, председатель совета директоров комбината рабочей одежды

Желание сотрудничать показывают и в национальной палате предпринимателей «Атамекен». Она объединяет почти 2 млн бизнесменов. О больших перспективах говорят не только в пищевой, агропромышленной и химической отраслях. Высокие компетенции Башкортостана отмечают в сфере электротехнической промышленности, приборо- и станкостроении.

В последние годы Башкортостану удалось добиться значительной диверсификации своей экономики, и Казахстан заинтересован в сотрудничестве в данном направлении. Мурат Амрин, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен»

Участие в бизнес-миссиях – хороший способ поиска новых партнеров и, конечно, возможность растопить лед в отношениях. Только за прошедший год совместно с Казахстаном проведено 15 деловых мероприятий, включая визиты и участие бизнеса на выставках.

К слову, о зерне. Аграрии республики реализуют продукцию в 40 стран мира. Оборот с Казахстаном – 200 тысяч тонн. Объем можно удвоить. А еще можно обратить внимание на модель работы передовых казахских хозяйств, где инвестируют в первую очередь в человека.

Ильшат Фазрахманов отметил помощь казахстанских партнёров в реализации башкирской продукции в страны Азии и совместную работу по стандартам халяль.

Почти 90% от всего объёма приходится на несырьевой неэнергетической экспорт. Вот, например, уфимское предприятие, работающее в сфере нефтегазовой отрасли. Предлагают не черное золото, а технологии и оборудование для местных добывающих компаний.

Вместе с ростом компетенций увеличивается и добавленная стоимость на товары башкирских производителей, что говорит о более высоком переделе поставляемой продукции. В списке того, что предлагают башкирские предприниматели, есть как и ожидаемые товары, так и весьма неожиданные. Свои проекты на казахстанский рынок предлагают и IT-разработчики.

Крупные компании всегда найдут способ, как зайти в те или иные двери. А потому в первую очередь такие площадки полезны для предпринимателей среднего уровня.

Как отметил Радий Хабиров, если какое-то время назад речь шла о единицах башкирских предприятий, работающих в Казахстане, то сейчас они появляются буквально каждый месяц. Это говорит в первую очередь о высокой степени доверия в отношениях двух республик. Недаром только за последние три года прошла третья по счету встреча между Президентом Казахстана и Главой Башкортостана.

В этом комплексе сотрудничества Башкортостан занимает особое место. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера. Поэтому думаю, что у нас очень хорошие перспективы. Мы нацелены на очень интенсивную и плодотворную работу с Российской Федерацией и, конечно же, с Башкортостаном, который является очень важным субъектом российского государства. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Для Башкортостана Казахстан – это главный партнёр. Мы именно так думаем, так считаем, именно на это работаем. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хотел вас поблагодарить, мы здесь действительно чувствуем себя как дома. Нам комфортно работать. Нам оказывают содействие по каждому вопросу, который возникает. Нам надо переходить к промышленной кооперации, торговым вопросам. Поэтому я сегодня с удовольствием могу сказать, что количество предприятий Республики Башкортостан, которые начинают работать здесь, формировать свои бизнесы, открывать предприятия, уже увеличиваются. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Немногие знают, что Астана и Уфа – города-побратимы. Т.е. между ними установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой друг друга. У казахстанской столицы в этом плане есть чему поучиться.

Казахстан – страна с преобладанием мусульманского населения. В Астане расположена главная мечеть республики, которая входит в десятку самых больших в мире. Ее вместимость – 35 тысяч человек. Что интересно, построили это монументальное сооружение всего за 3,5 года. Эта мечеть с подземной парковкой, эскалаторами и даже лифтом в минарете – не только дом для верующих, но и место паломничества туристов. На строительство центральной мечети Астаны не было потрачено ни одного тенге из госбюджета. Все финансировалось за счет частных средств.

Тут очень интересная архитектура и в целом виден комплексный подход. Есть мастерская, где женщин обучают шить, и просветительская школа. Мы уже завершаем в Уфе обследование нашей мечети «Ар-Рахим». В ближайшее время выйдем с предложением по закупке облицовочного камня и будем планировать строительные работы. Поэтому нам интересно знакомиться с лучшими мировыми примерами культовых сооружений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан