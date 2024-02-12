Жителя Башкирии аферисты обманули на сумму более 2,5 млн рублей

Житель Стерлитамака обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Подробности нам рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото №1 - Жителя Башкирии аферисты обманули на сумму более 2,5 млн рублей

Со слов заявителя, он потерял более 2,5 млн рублей, когда покупал машину. Объявление о продаже «Киа Соренто» он нашел на одном из сайтов купли-продажи. Позвонил по указанному номеру телефона и ему любезно подсказали контакты менеджера компании. Именно с ним в дальнейшем пострадавший и поддерживал связь.

Мужчине сообщили об условиях сделки, и он полностью оплатил покупку. Кроме того, он перевел деньги за таможенные услуги: машина находилась в Германии. И только после этого он решил проверить информацию о фирме в договоре. Как выяснилось, такой компании не существует.  

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Добавим, за минувшие сутки жители Башкирии перевели на счета мошенников более 4,5 млн рублей.

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