В зоне СВО танкисты из Башкирии успешно отражают атаки дронов- камикадзе

В зоне спецоперации бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» поддерживают работу пехоты. О мотострелках на ответственном участке фронта рассказал наш телеканал, съемочная группа которого работает на передовой.

Военкор БСТ Азат Садреев отправился с танкистами на огневые рубежи. Вместе с танкистами несет службу и артиллерия. Боевые расчеты получают координаты расположения противника от воинов башкирского отряда БПЛА «Айгир».

После того, как цели отработаны, подразделение меняет свои позиции. Выполнив боевые задачи, башкирские танки возвращаются в расположение.

Военнослужащие рассказали журналистам о том, как совсем недавно они оказались под прицелом дрона-камикадзе, у которого нет функции возврата. Они стали стрелять по нему из автоматов, и дрон взорвался в воздухе.

Кроме танков, бойцы используют и грузовики. По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова из республики в зону СВО поставляется сетка-рабица. Ее натягивают над кабиной грузовика, что позволяет надежно защитить машину и экипаж от атаки сверху.

Командир танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Искандер» рассказал о задачах танкистов.

Наша задача — это помощь пехоте. Она находятся на самой передовой линии. Поддержали бойцов огнём. Это — рабочий танк, не парадный. Вооружение у танка Т-90М «Прорыв» самое современное, можно сказать — «космическое»: бортовой компьютер всё сам считает, сам наводит и сам стреляет. Задачи танк выполняет как наступательные, так и оборонительные и оказывает огневую поддержку. Боец СВО, позывной «Искандер»

В танковом батальоне служат и ребята из других регионов страны. К примеру, танкист с позывным «Соболь» — житель Челябинской области. По словам воина, Башкортостан для него родной край, а в республике его ждут многочисленные родственники.

Кроме того, танкисты хранят память о своём командире с позывным «Скиф», который погиб в конце 2023-го. Полковнику присвоено звание Герой России посмертно. Бойцы намерены назвать именем своего командира один из танков.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.