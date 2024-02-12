В зоне СВО танкисты из Башкирии успешно отражают атаки дронов- камикадзе

В зоне спецоперации бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» поддерживают работу пехоты. О мотострелках на ответственном участке фронта рассказал наш телеканал, съемочная группа которого работает на передовой.
Военкор БСТ Азат Садреев отправился с танкистами на огневые рубежи. Вместе с танкистами несет службу и артиллерия. Боевые расчеты получают координаты расположения противника от воинов башкирского отряда БПЛА «Айгир».
После того, как цели отработаны, подразделение меняет свои позиции. Выполнив боевые задачи, башкирские танки возвращаются в расположение.
Военнослужащие рассказали журналистам о том, как совсем недавно они оказались под прицелом дрона-камикадзе, у которого нет функции возврата. Они стали стрелять по нему из автоматов, и дрон взорвался в воздухе.
Кроме танков, бойцы используют и грузовики. По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова из республики в зону СВО поставляется сетка-рабица. Ее натягивают над кабиной грузовика, что позволяет надежно защитить машину и экипаж от атаки сверху.
Командир танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Искандер» рассказал о задачах танкистов.
В танковом батальоне служат и ребята из других регионов страны. К примеру, танкист с позывным «Соболь» — житель Челябинской области. По словам воина, Башкортостан для него родной край, а в республике его ждут многочисленные родственники.
Кроме того, танкисты хранят память о своём командире с позывным «Скиф», который погиб в конце 2023-го. Полковнику присвоено звание Герой России посмертно. Бойцы намерены назвать именем своего командира один из танков.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: скриншот видео