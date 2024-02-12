В Башкирии в Год заботы о людях с ОВЗ примут программы местного уровня

Всего в Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкирии состоятся 153 мероприятия. Соответствующий план утвержден распоряжением правительства республики, сообщила сегодня министр труда Башкирии Ленара Иванова в ходе оперативного совещания.

Руководитель регионального минтруда отметила, что все мероприятия Года заботы о людях с ОВЗ собраны в 9 разделов. Создана и действует рабочая группа по совершенствованию законодательства по вопросам социальной защиты и поддержки таких граждан.

Вместе с тем, в Башкирии планируют организовать информационно-просветительскую кампанию по вопросам защиты и поддержки людей с инвалидностью. На телевидении появится проект «Ломая барьеры», который будет посвящен жизни людей с ОВЗ.

В целях формирования комфортной и доступной среды для таких граждан заработает служба «Социальное такси», будут организованы экскурсионные автобусные туры, проведут инвентаризацию объектов и сооружений социальной инфраструктуры республики на предмет их доступности для людей с ОВЗ.

Еще один блок мероприятий будет посвящен образованию и трудоустройству, в рамках которого запланировано проведение образовательных курсов и олимпиад. В мае в башкирской столице откроется второй Центр полезной дневной занятости для инвалидов, а в сентябре – мультицентр социальной и трудовой интеграции. Здесь по заказу работодателей будут обучать инвалидов различным профессиям с последующим трудоустройством.

Отдельные категории инвалидов получат сертификаты на реабилитацию. Ежегодно их будут выдавать инвалидам 2 и 3 группы и участникам СВО. Номинал сертификата — 52 тысячи рублей.

В июле свои двери откроет пансионат стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов «Карлугач» на 38 койко-мест. Он расположен в деревне Никифарово Альшеевского района. В декабре заработает новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек», с помощью которого будут улучшены условия проживания для 50 одиноких пожилых и инвалидов.

Люди с ОВЗ смогут принять участие в спортивных и творческих мероприятиях. Запланирована поездка в Париж спортсменов-паралимпийцев республики в составе сборной России на XVII Паралимпийские летние игры 2024 года, II зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области.

Также в сентябре на территории Башкирии для детей с ОВЗ и инклюзивных детских творческих коллективов проведут III Международные инклюзивные детские творческие игры.

В числе крупных мероприятий — IX Всероссийский молодежный форум для инвалидов по слуху. Он состоится 12-18 июля в военно-патриотическом парке «Патриот». В июле в Салаватском районе Башкирии на побережье реки Юрюзань пройдет XI Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов с ПОДА «Туриада — Юрюзань 2024».

Предварительные итоги Года заботы о людях с ОВЗ будут подведены на III всероссийском форуме-выставке «Ломая барьеры» в октябре.