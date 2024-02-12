В Башкирию прибыла в отпуск очередная группа бойцов СВО

Из зоны спецоперации в республику в краткосрочной отпуск прибыла очередная группа военнослужащих. Это бойцы различных подразделений мотострелкового полка «Башкортостан». В их числе артиллеристы, танкисты, операторы дронов.
Три автобуса приехали поздно вечером. Финальной точкой маршрута стала площадь перед комплексом «Уфа-Арена», где контрактников уже ждали родственники. В отпуске военнослужащие пробудут 20 дней, после чего вновь вернутся на передовую.
Многие, впрочем, уже готовы к этому, ведь там, по их словам, остались боевые братья. Встречал бойцов и представитель военкомата, который после небольшого инструктажа, пожелал солдатам хорошего отдыха в эти дни.