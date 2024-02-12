В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие

Ветерану Великой Отечественной войны из Иглино Ахметзаки Сакаеву исполнилось 100 лет. В ряды Красной армии его призвали вместе с отцом в августе 1942 года. Служить распределили на Тихоокеанский флот.

После окончания шестимесячных подготовительных курсов получил назначение на военный корабль на должность артиллерийского электрика боевой части. После окончания войны Сакаев продолжил службу и демобилизовался в 1950 году. Год спустя вновь был призван на курсы переподготовки офицеров ВМФ. В отставку вышел в звании капитана 3-го ранга.