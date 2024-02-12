В Уфе выступили актеры инклюзивного театра из Нефтекамска

Несмотря на ограничения здоровья, их возможности и таланты безграничны. Артисты нефтекамского инклюзивного театра поднялись на уфимскую сцену. Особенные актёры показали в культурном центре «Атайсал» спектакль по пьесе «Прасковья».

Она не видит окружающий мир, но хорошо его слышит и чувствует. С голосом у 15-летней Миланы тоже всё в порядке. Такому живому пению могут позавидовать даже некоторые профессиональные артисты. Из Ижевска в Уфу юная актриса приехала с мамой по приглашению нефтекамского инклюзивного театра.

Гости не только из Ижевска, но и из Казани приехали в столицу Башкортостана, чтобы вместе с актерами нефтекамского инклюзивного театра порадовать уфимскую публику. На сцене культурного центра «Атайсал» особенные артисты показали спектакль «Прасковья», сцены из которого играются на двух языках – русском и татарском.

Всё началось в 2019 году, когда готовились к конкурсу-фестивалю актёрского мастерства среди людей с инвалидностью «Прикосновение», рассказывает руководитель и режиссер театра Ильмира Алетдинова. Тогда среди 21 труппы нефтекамцы заняли первое место. С тех пор начали выигрывать гранты, ставить постановки, ездить на гастроли, участвовать в конкурсах.