Спортсмены из Башкирии завоевали еще три медали Спартакиады сильнейших

Ещё три медали на Зимней спартакиаде сильнейших. Накануне башкирские спортсмены принесли в копилку республики ещё три награды. Сначала биатлонист Эдуард Латыпов после победы в спринте завоевал золотую медаль в гонке преследования. Он допустил три промаха, но всё равно опередил Карима Халили и Кирилла Бажина.
Затем золото на дистанции 1000 метров завоевал уфимский шорт-трекист Семён Елистратов, это уже третья медаль для спортсмена на Спартакиаде. Ещё одну награду в копилку республики принёс сноубордист Всеволод Мартынов, завоевавший бронзу в дисциплине «Параллельный гигантский слалом».