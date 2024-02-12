Спортсмены из Башкирии завоевали еще три медали Спартакиады сильнейших

Ещё три медали на Зимней спартакиаде сильнейших. Накануне башкирские спортсмены принесли в копилку республики ещё три награды. Сначала биатлонист Эдуард Латыпов после победы в спринте завоевал золотую медаль в гонке преследования. Он допустил три промаха, но всё равно опередил Карима Халили и Кирилла Бажина.