В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике

В Уфе прошли сразу два турнира по спортивной гимнастике: чемпионат и первенство Приволжского федерального округа. Впервые в истории центр гимнастики Хоркиной принимал столь звездный состав. Среди атлетов – мастера спорта международного класса, участницы Олимпийских игр в Токио, призеры кубка страны среди взрослых. Удалось ли башкирским гимнасткам составить им конкуренцию?

Центру гимнастики в Уфе доверяют все более серьезные и значимые соревнования. Если в прошлом году здесь были сильнейшие юниорки округа, то сейчас путевку на чемпионат страны оспаривают взрослые спортсменки. Елена Герасимова – мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр в Токио готовится к первому выходу на ковер в Уфе.

Еще одна представительница Чебоксар – Екатерина Андреева тоже член сборной страны. В прошлом году на кубке России она навязала борьбу олимпийским чемпионкам и завоевала бронзовую медаль в выступлениях на бревне. А в Уфе выиграла золото на межрегиональном первенстве. В чемпионате округа Андреева выступает впервые. Для этого ей пришлось усложнить программу.

На соревнования приехали представители 11 регионов страны. Состязания проходили в несколько дней: в разное время выступали юниорки и взрослые на отдельных снарядах и в многоборье. Полина Дмитриева из Стерлитамака стала лучшей на турнире по первому спортивному разряду.

Еще одна представительница Стерлитамака Сабина Кайгулова – редкий гость на домашних соревнованиях. Большую часть сезона спортсменка проводит на сборах – в составе национальной команды она уже четыре года. Всего Башкортостан на этих стартах представляют 23 гимнастки.