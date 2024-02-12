Депутаты Башкирии отправились добровольцами в зону СВО

Два депутата Госсобрания республики отправились добровольцами в зону СВО. Яков Кугубаев и Алексей Локотченко заключили контракт с Минобороны страны. В зону боевых действий они отправились в составе группы из 5 человек.

Добровольцы проходили обучение по тактической медицине и управлению квадрокоптерами. Яков Кугубаев ранее не раз ездил на Донбасс с гуманитарной помощью местным жителям и солдатам на фронт. А Алексей Локотченко помог формировать именные воинские подразделения в республике

Конечно, страшно, а как без этого? Кто не боится, тот, наверное, не живет. Просто гуманитарка и поставки туда – это очень важно. Мне где-то перед ребятами стыдно, что мы помощь им привезли, а с ними не остались.  

Яков Кугубаев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан

После ситуации, которая происходила в Баймаке, я принял решении, что лучше не раскачивать лодку, а нужно показать своим примером, что такое по-настоящему защитить родину, бороться за справедливость, за правду. Те, кто борются за правду, никогда не проиграют.

Алексей Локотченко, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан

Проводить депутатов-солдат приехал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. Он отметил, что более 40 депутатов региона разного уровня уже находятся в зоне СВО.

Мы поддержали это, мы гордимся ими. Депутаты наши уже принимали участие. Разные используем формы поддержки.

Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан
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