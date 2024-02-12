Депутаты Башкирии отправились добровольцами в зону СВО

Конечно, страшно, а как без этого? Кто не боится, тот, наверное, не живет. Просто гуманитарка и поставки туда – это очень важно. Мне где-то перед ребятами стыдно, что мы помощь им привезли, а с ними не остались.

Яков Кугубаев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан