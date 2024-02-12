Депутаты Башкирии отправились добровольцами в зону СВО

Два депутата Госсобрания республики отправились
добровольцами в зону СВО. Яков Кугубаев и Алексей Локотченко заключили контракт
с Минобороны страны. В зону боевых действий они отправились в составе группы из
5 человек.
Добровольцы проходили обучение по тактической медицине и управлению
квадрокоптерами. Яков Кугубаев ранее не раз ездил на Донбасс с гуманитарной
помощью местным жителям и солдатам на фронт. А Алексей Локотченко помог формировать именные воинские подразделения в республике
Конечно,
страшно, а как без этого? Кто не боится, тот, наверное, не живет. Просто
гуманитарка и поставки туда – это очень важно. Мне где-то перед ребятами
стыдно, что мы помощь им привезли, а с ними не остались. Яков Кугубаев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан
После
ситуации, которая происходила в Баймаке, я принял решении, что лучше не
раскачивать лодку, а нужно показать своим примером, что такое по-настоящему
защитить родину, бороться за справедливость, за правду. Те, кто борются за
правду, никогда не проиграют.Алексей Локотченко, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан
Проводить депутатов-солдат приехал председатель
Госсобрания республики Константин Толкачев. Он отметил, что более 40 депутатов
региона разного уровня уже находятся в зоне СВО.
Мы
поддержали это, мы гордимся ими. Депутаты наши уже принимали участие. Разные
используем формы поддержки.Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан