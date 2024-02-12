В Башкирии с 13 февраля вступят в силу изменения в законе "Об отходах производства и потребления"

С 13 февраля 2024 года в силу вступают изменения в закон "Об отходах производства и потребления. Информация появилась на сайте Государственного Собрания - Курултая.

Установлена возможность однократного продления статуса регионального оператора без проведения конкурсного отбора, если регоператор вложил не менее 1 млрд рублей в строительство или реконструкцию объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО и на него поступает не менее 20 % всех отходов, образуемых в зоне деятельности оператора.

Более строгий контроль за обращением с отходами также способствует повышению ответственности производителей и потребителей за управление отходами, что может стимулировать развитие более экологически чистых технологий производства и потребления.