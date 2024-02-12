В Уфе ученые лаборатории Межвузовского кампуса будут исследовать генетические риски

Лаборатория геномных и постгеномных технологий УУНиТ занимается исследованиями генетических рисков. Прогнозирование рисков развития наследственных заболеваний с помощью геномных технологий может значительно улучшить диагностику, профилактику и лечение генетически обусловленных заболеваний.

Это позволит расширить научные знания о генетических основах различных заболеваний, а также разработать новые методы диагностики и терапии. Наличие современного оборудования позволит проводить высокотехнологичные исследования в области молекулярной генетики наследственных и многофакторных заболеваний человека.

Совмещение научной работы в лаборатории геномных и постгеномных технологий с преподавательской деятельностью на кафедре генетики и фундаментальной медицины позволит студентам получить ценный опыт, который станет полезным в профессиональной деятельности. Это позволит студентам не только получить теоретические знания, но и непосредственно принимать участие в научных исследованиях.