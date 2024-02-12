В Башкирии прошёл межмуниципальный конкурс «Яугир Янаула»

В Башкортостане впервые прошёл межмуниципальный конкурс «Яугир Янаула». Он стал частью другого конкурса, республиканского – «Трезвое село». В нём приняли участие 10 команд из четырех районов Башкортостана. Их ждала военно-прикладная эстафета.
По условиям соревнования, участники показывали навыки в сборке-разборке автомата, преодолении полосы препятствий, знания в оказании первой медицинской помощи. Причем умение перевязывать раны нужно было продемонстрировать в условиях имитация боя, когда санитар ползком добирается до раненого.
Один из самых сложных этапов – имитация боя. Каждая команда, перебегая между укрытиями, должна была поразить мишени в виде фигур солдат противника из пневматической винтовки. Продолжением стал фестиваль военно-патриотической песни «Байгузинский февраль». 20 исполнителей приехали, в том числе из Калтасинского, Краснокамского, Татышлинского, Дюртюлинского и Бураевского районов.