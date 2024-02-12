В Башгосфилармонии прошёл концерт под названием «Посол весны», посвящённый 100-летию со дня рождения башкирского композитора Шамиля Кульборисова. На сцене ведущие солисты были исполнены произведения из архива заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР. Это результат кропотливой работы, все собиралось по крупицам.

Шамиль Кульборисов получил образование в Московской консерватории как певец и композитор. Трудовой путь начал солистом Театра оперы и балета в Уфе. В дальнейшем был режиссером и худруком Башгосфилармонии, за это время поставил более 70 концертных программ, написал десятки песен. Самые известные из них – «Йәнбикә», «Аҡ ҡайындар».