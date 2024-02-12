В Уфе прошло спортивное событие Loverun 2024

В столице Башкортостана оно проходит в юбилейный – 10-й раз. Количество участников в этом году оказалось символичным – тоже равнозначно круглой дате: подготовили 450 медалей для тех, кто преодолеет дистанции. Мероприятие организаторы провели в канун дня влюблённых. Кто зарегистрировал свою пару – и скрепил узы варежками.

Романтичный макияж – единственный необычный элемент их свидания. Встречаются в прямом смысле на бегу уже несколько месяцев. Познакомились как раз на тренировке.

Одна из участниц в паре участвовала заочно. Азат Саетов любимую носит на руках и бежал также. Девушка не смогла быть в этот день на спортивном празднике.

Бежали не только с любимыми, но и за ними. Кто-то участвует пока ещё без пары. И идёт на спортивные подвиги, чтобы покорить сердце той самой. Первым пять километров пробежал участник под номером 515.

Яркий наряд, чтобы заметила будущая вторая половинка, возможно через год одинокие участники будут бежать дистанцию уже в паре. Ещё заметнее – костюмы сказочных персонажей. Образ единорога, уверена Нариса Камалова, сотворит чудо.