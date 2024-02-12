В Башкирии расселили из аварийного жилья 8,8 тысяч человек

В Башкирии с 2019 года было расселено 8,8 тысяч человек из аварийного жилья, что является на 81% выше целевого показателя проекта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры РБ.

Жилищные условия были улучшены по нескольким направлениям. Расселение из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершили в рамках республиканской Адресной программы, рассчитанной на 2019–2023 годы. Больше всего жителей расселили в Уфе (2 704 человека), Янаульском (507 человек) и Белебеевском (289 человек) районах.