Глава Башкирии Радий Хабиров выразил мнение о межнациональном согласии

«Я хотел вас поблагодарить за то, что мы с вами вместе очень бережно, аккуратно и по достоинству несём, что нам наши предки нам завещали. Мы живём вместе несколько столетий, живём дружно. Вы посмотрите, насколько агрессивно пытаются ударить именно по межнациональному согласию. Любой момент подхватывается зарубежными, прежде всего, недружественными странами, и постоянно идёт атака. Многонациональное и межнациональное единство — это наше богатство и его надо беречь, как всякое богатство», - сказал Радий Хабиров.