Глава Башкирии Радий Хабиров выразил мнение о межнациональном согласии

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился в активом Собора русских Башкортостана. По мнению руководителя региона, такие общественные организации как Собор русских, Всемирный курултай башкир, Конгресс татар и другие организации являются связующим звеном для всех жителей региона.
«Я хотел вас поблагодарить за то, что мы с вами вместе очень бережно, аккуратно и по достоинству несём, что нам наши предки нам завещали. Мы живём вместе несколько столетий, живём дружно. Вы посмотрите, насколько агрессивно пытаются ударить именно по межнациональному согласию. Любой момент подхватывается зарубежными, прежде всего, недружественными странами, и постоянно идёт атака. Многонациональное и межнациональное единство — это наше богатство и его надо беречь, как всякое богатство», - сказал Радий Хабиров.
Глава региона также выразил мнение об основной задаче - поддержке специальной военной операции.
«Мы с тыла им помощь отправляем, моральную поддержку оказываем, потому что они сейчас решают главную проблему. существование России как таковой, с нашими принципами, с нашими нормами, с нашим видением и с нашей цивилизацией. И конечно, всем здесь огромное спасибо», - рассказал Глава республики.