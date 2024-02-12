Год заботы о людях с ОВЗ и общественные пространства: главные темы совещания с Радием Хабировым

В каждом муниципалитете появится программа по Году заботы о людях с ОВЗ. Такое поручение дал сегодня Радий Хабиров на оперативном совещании. Подготовлены больше сотни мероприятий связанных с поддержкой жителей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в программе 9 разделов, касаемых разных сфер жизни – обучения, реабилитации, проведения спортивных и культурных мероприятии. Отдельный блок мероприятий посвящен теме поддержке ветеранов и семей участников СВО.

Год заботы о людях с ОВЗ. Таким объявил его глава республики. Разработана целая программа поддержки этой категории граждан. Будет совершенствоваться законодательная база, создана специальная рабочая группа по этому вопросу. В Башкортостане начнет курсировать социальное такси, а взрослые инвалиды смогут бесплатно проходить реабилитацию. Раньше услуга была доступна только детям. Сертификаты номиналом в 52 тыс. рублей начнут выдавать в марте.

Каждый муниципалитет должен принять такую «дорожную карту». Все государственные и муниципальные органы должны быть активно задействованы в её реализации. Подчеркну, мы дадим хороший толчок этой работе. Также мы введём большие, сильные, красивые объекты, которые очень ждали наши жители с ОВЗ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Речь о четырёх новых объектах – пансионате для пожилых и инвалидов в Альшеевском районе, реабилитационном и образовательном центре, новом корпусе геронтологического центра, также учреждение социально-трудовой интеграции для людей с ОВЗ в Уфе.

Их задача – проанализировать законодательную базу и дать рекомендации для внесения изменений в нормативно-правовые акты. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В этом году продолжат работу по переселению людей из аварийного жилья. Вопрос решается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так с 2019 года в Республике Башкортостан из ветхих домов расселено почти 9 тыс. человек. Показатель хороший среди регионов страны.

Обсудили на оперативном совещании – благоустройство общественных пространств. В прошлом году новый вид обрели более сотни парков, набережных, пешеходных зон. Решено не снижать оборотов. К примеру, в Уфе обновят парк Лесоводов, в Салавате начнётся второй этап благоустройства аллеи по бульвару Салавата Юлаева, в Учалах вдохнут новую жизнь в площадь у стеллы.

Когда соберёмся приступать к благоустройству этих парков, надо ещё раз донести до жителей, что мы планируем там сделать. Деньги на модернизацию пространств у нас есть, работать научились. Но надо активнее взаимодействовать с людьми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан