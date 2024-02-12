Год заботы о людях с ОВЗ и общественные пространства: главные темы совещания с Радием Хабировым

В каждом муниципалитете появится программа по Году заботы о людях с ОВЗ. Такое поручение дал сегодня Радий Хабиров на оперативном совещании. Подготовлены больше сотни мероприятий связанных с поддержкой жителей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в программе 9 разделов, касаемых разных сфер жизни – обучения, реабилитации, проведения спортивных и культурных мероприятии. Отдельный блок мероприятий посвящен теме поддержке ветеранов и семей участников СВО.
Год заботы о людях с ОВЗ. Таким объявил его глава республики. Разработана целая программа поддержки этой категории граждан. Будет совершенствоваться законодательная база, создана специальная рабочая группа по этому вопросу. В Башкортостане начнет курсировать социальное такси, а взрослые инвалиды смогут бесплатно проходить реабилитацию. Раньше услуга была доступна только детям. Сертификаты номиналом в 52 тыс. рублей начнут выдавать в марте.
Речь о четырёх новых объектах – пансионате для пожилых и инвалидов в Альшеевском районе, реабилитационном и образовательном центре, новом корпусе геронтологического центра, также учреждение социально-трудовой интеграции для людей с ОВЗ в Уфе.
В этом году продолжат работу по переселению людей из аварийного жилья. Вопрос решается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так с 2019 года в Республике Башкортостан из ветхих домов расселено почти 9 тыс. человек. Показатель хороший среди регионов страны.
Обсудили на оперативном совещании – благоустройство общественных пространств. В прошлом году новый вид обрели более сотни парков, набережных, пешеходных зон. Решено не снижать оборотов. К примеру, в Уфе обновят парк Лесоводов, в Салавате начнётся второй этап благоустройства аллеи по бульвару Салавата Юлаева, в Учалах вдохнут новую жизнь в площадь у стеллы.
В марте начнётся голосование по отбору территорий на следующий год по федеральной программе. Выбор за то, чтобы тот или иной объект попал в победители конкурса, делают сами жители. Как и раньше для этого есть два способа – на портале zagorodsreda.ru или подключив волонтёров – они это сделают с помощью приложения.