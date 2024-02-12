Радий Хабиров провёл встречу с «Собором русских Башкортостана»

«Многонациональное и межнациональное единство – это наше богатство и его надо беречь». Об этом сегодня заявил глава республики Радий Хабиров во время встречи с руководством и членами «Собора русских Башкортостана».

В ходе встречи были подведены итоги работы региональной общественной организации за 2023 год. В республике работает порядка 70 отделений и за прошлый год Собор русских провёл свыше 1000 различных мероприятий. Кроме того организация постоянно участвует в грантовых конкурсах. Радий Хабиров отметил, что благие проекты всегда будут поддерживаться.

Жизнь дала уникальный шанс для объединения нашей республики, всей страны. Вы вместе со Всемирным курултаем башкир, Конгрессом татар, Канашем чувашей, другими национально-культурными объединениями являетесь важным связующим звеном для всех нас. Мы дружно живём на протяжении столетий. И у нас есть очень сильное межнациональное и межконфессиональное единство. Мы по сути решаем вопрос существования России – с нашими принципами, ценностями и ориентирами в своем развитии. Это важнейший вопрос. Недавно на открытие памятника первому Президенту Башкортостана Муртазе Губайдулловичу Рахимову к нам приезжал заместитель Руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов. Во время нашей встречи он отметил, что наша республика – один из ведущих регионов по уровню межнационального согласия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поддержал ряд предложений общественной организации. В частности, о создании альманаха выдающихся уроженцев республики, которые внесли существенный вклад в развитие региона. Также будет взята в работу идея создания центра просвещения с размещением её в IQ-парке.

Кроме того, Собор русских выступил с предложением провести большой съезд на площадке «Китап-байрама» в конце мая. Коснулись и темы поддержки СВО. Собор русских принимает активное участие в формирование гуманитарных грузов. А в здании общественной организации безвозмездно выделили просторное помещение в качестве одного из цехов для движения «Маскировка Щит Уфа». Здесь изготавливают маскировочные сети для солдат. Ежедневно тут трудятся порядка 20 человек.

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