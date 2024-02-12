Радий Хабиров провёл встречу с «Собором русских Башкортостана»

Жизнь дала уникальный шанс для объединения нашей республики, всей страны. Вы вместе со Всемирным курултаем башкир, Конгрессом татар, Канашем чувашей, другими национально-культурными объединениями являетесь важным связующим звеном для всех нас. Мы дружно живём на протяжении столетий. И у нас есть очень сильное межнациональное и межконфессиональное единство. Мы по сути решаем вопрос существования России – с нашими принципами, ценностями и ориентирами в своем развитии. Это важнейший вопрос. Недавно на открытие памятника первому Президенту Башкортостана Муртазе Губайдулловичу Рахимову к нам приезжал заместитель Руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов. Во время нашей встречи он отметил, что наша республика – один из ведущих регионов по уровню межнационального согласия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан