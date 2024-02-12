Радий Хабиров провёл встречу с «Собором русских Башкортостана»

«Многонациональное и межнациональное единство – это наше богатство и его надо беречь». Об этом сегодня заявил глава республики Радий Хабиров во время встречи с руководством и членами «Собора русских Башкортостана».
В ходе встречи были подведены итоги работы региональной общественной организации за 2023 год. В республике работает порядка 70 отделений и за прошлый год Собор русских провёл свыше 1000 различных мероприятий. Кроме того организация постоянно участвует в грантовых конкурсах. Радий Хабиров отметил, что благие проекты всегда будут поддерживаться.
Радий Хабиров поддержал ряд предложений общественной организации. В частности, о создании альманаха выдающихся уроженцев республики, которые внесли существенный вклад в развитие региона. Также будет взята в работу идея создания центра просвещения с размещением её в IQ-парке.
Кроме того, Собор русских выступил с предложением провести большой съезд на площадке «Китап-байрама» в конце мая. Коснулись и темы поддержки СВО. Собор русских принимает активное участие в формирование гуманитарных грузов. А в здании общественной организации безвозмездно выделили просторное помещение в качестве одного из цехов для движения «Маскировка Щит Уфа». Здесь изготавливают маскировочные сети для солдат. Ежедневно тут трудятся порядка 20 человек.