В Уфе попрощались с первым проректором БашГУ Баязитом Галимовым

Сегодня в Уфе простились с доктором философских наук и первым проректором Башкирского государственного университета Баязитом Галимовым. В церемонии прощания принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, преподаватели Уфимского университета науки и технологий, коллеги и ученики профессора.

Баязит Сабирьянович посвятил свою жизнь развитию и становлению науки в регионе. В стенах вуза по его инициативе были открыты первый факультет философии и социологии, два диссертационных совета по философии, кафедра социологии. Научные труды Баязита Галимова пользуются популярностью и за рубежом, и были переведены на множество иностранных языков.