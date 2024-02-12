В Уфе попрощались с первым проректором БашГУ Баязитом Галимовым

Сегодня в Уфе простились с доктором философских наук и первым проректором Башкирского государственного университета Баязитом Галимовым. В церемонии прощания принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, преподаватели Уфимского университета науки и технологий, коллеги и ученики профессора.
Баязит Сабирьянович посвятил свою жизнь развитию и становлению науки в регионе. В стенах вуза по его инициативе были открыты первый факультет философии и социологии, два диссертационных совета по философии, кафедра социологии. Научные труды Баязита Галимова пользуются популярностью и за рубежом, и были переведены на множество иностранных языков.
Науку родного региона он продвигал и на международную арену. По его инициативе в Уфе в 2015 году прошел VII Российский конгресс «Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог мировоззрений». Его участниками стали боле 1,5 тысяч ученых России и 20 стран. Баязит Галимов воспитал большую плеяду учеников. Под его руководством были защищены более 20 докторских и почти 60 кандидатских диссертаций.