В клинике БГМУ провели уникальную операцию

В Центре роботизированной хирургии клиники БГМУ вновь провели уникальную операцию. Уфимские хирурги произвели протезирование коленного сустава с помощью робота. За ходом работы по видео наблюдали студенты Башгосмедуниверситета. Центр в Уфе, оснащённый самыми современными технологиями, является единственным в Приволжском федеральном округе.

Будущее уже наступило. На операционном столе женщина старше шестидесяти лет. Она страдала от болей в коленях. В БГМУ предложили провести уникальную операцию с помощью робота. После которой у неё будет возможность ходить без мук.

Операция на колено длилась всего час. Раньше хирурги вырезали кость с использованием титана, а сегодня все делается с помощью лазера.

За ходом роботизированной операции в прямом эфире следили ординаторы. По завершению мастер-класса, они смогли задать свои вопросы.