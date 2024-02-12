В Уфе прошла массовая гонка «Лыжня России»

Общение, желание получить удовольствие для всех для нас, ну и поддержать самую массовую гонку «Лыжня России», 42-й раз проводится, на биатлоне нас всегда радушно встречают.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации ГО г. Уфа