В Уфе прошла массовая гонка «Лыжня России»

В Уфе прошла Всероссийская гонка «Лыжня России». В каждом районе нашей столицы был организован свой спортивный праздник, но главные события разворачивались на центральной площадке. Ей стал спортивный комплекс «Биатлон». В Уфе «Лыжня России» прошла уже в 42 раз, и в этом году был поставлен новый рекорд.
Морозное и солнечное утро, хрустящий под ногами снег – действительно настоящий праздник для любителей зимних видов спорта. Напутствовали лыжников перед массовой лыжной гонкой заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский и восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников.
Первый забег стартовал в 12:00 часов. В нём приняли участие известные уфимцы. Например, мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию Егор Сорокин. Он большой любитель зимних гонок и уже в этом году около десяти раз выходил на лыжню. Впрочем, в этом старте главной была не победа.
Ну а дальше состоялось ещё восемь стартов. Соревновались школьники, студенты и ветераны спорта, которые проходили дистанцию 3 или 5 километров. Всего на всех площадках Уфы на старт вышли 11125 человек, что стало новым рекордом. Многие решили встать на лыжи впервые за несколько лет, как, например, Римма Байбатырова. Она решила поддержать дочку и проехала дистанцию с ней.
Старты прошли не только в Уфе, но и во многих районах республики. Например, в Иглино на забег вышли дети, взрослые и даже ветераны, для которых лыжная гонка – это всегда праздник.
В эти дни в Башкортостане проходят массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках Дня зимних видов спорта.