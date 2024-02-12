В Уфе прошла массовая гонка «Лыжня России»

В Уфе прошла Всероссийская гонка «Лыжня России». В каждом районе нашей столицы был организован свой спортивный праздник, но главные события разворачивались на центральной площадке. Ей стал спортивный комплекс «Биатлон». В Уфе «Лыжня России» прошла уже в 42 раз, и в этом году был поставлен новый рекорд.

Морозное и солнечное утро, хрустящий под ногами снег – действительно настоящий праздник для любителей зимних видов спорта. Напутствовали лыжников перед массовой лыжной гонкой заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский и восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников.

Лыжи не являются для меня родным видом спорта, больше коньки, но на забеге обещания написал, что систематически хочу заниматься спортом, система включает лыжи.

Владимир Жебровский, заместитель главы администрации ГО г. Уфа

Первый забег стартовал в 12:00 часов. В нём приняли участие известные уфимцы. Например, мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию Егор Сорокин. Он большой любитель зимних гонок и уже в этом году около десяти раз выходил на лыжню. Впрочем, в этом старте главной была не победа.

Общение, желание получить удовольствие для всех для нас, ну и поддержать самую массовую гонку «Лыжня России», 42-й раз проводится, на биатлоне нас всегда радушно встречают.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации ГО г. Уфа

Ну а дальше состоялось ещё восемь стартов. Соревновались школьники, студенты и ветераны спорта, которые проходили дистанцию 3 или 5 километров. Всего на всех площадках Уфы на старт вышли 11125 человек, что стало новым рекордом. Многие решили встать на лыжи впервые за несколько лет, как, например, Римма Байбатырова. Она решила поддержать дочку и проехала дистанцию с ней.

Фото №1 - В Уфе прошла массовая гонка «Лыжня России»
БАШКОРТТАР-БСТ

Конечно, помогают, очень полезный спорт, мне очень нравится, после лыжни я чувствую адреналин, поднятие силы, открывается второе дыхание, энергия прёт, спорт нужен.

Римма Байбатырова, участница соревнований

Старты прошли не только в Уфе, но и во многих районах республики. Например, в Иглино на забег вышли дети, взрослые и даже ветераны, для которых лыжная гонка – это всегда праздник.

С детства папа приучил, но специально лыжами никогда не занимался, в том числе лыжные навыки от отца пригодились.

Михаил Камский, участник соревнований

В эти дни в Башкортостане проходят массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках Дня зимних видов спорта.

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