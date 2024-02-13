В Башкирии мужчина выпал с пятого этажа многоэтажки и уцелел

Инцидент произошел накануне в Бирске. Травмированного мужчину нашли прохожие под окнами многоэтажного жилого дома. Он получил увечья, характерные для падения с высоты.  

Фото №1 - В Башкирии мужчина выпал с пятого этажа многоэтажки и уцелел

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, до происшествия пострадавший находился на пятом этаже. На месте работали медики и сотрудники полиции.

По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно выпал из открытого окна и сломал ногу.  

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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