В Уфе в ГДКБ №17 введен карантин из-за случая кори

В столице в городской детской клинической больнице № 17 до 19 февраля введен карантин по кори из-за зарегистрированного случая этого заболевания в стационаре.
Как сообщили в пресс-службе медучреждения, пациентов и тех, кто ухаживает за ними, принимают только при наличии сведений о прививках против кори в соответствии в национальным календарем профилактических прививок (Форма 063/у).
Руководство больницы просит с пониманием отнестись к временным ограничениям и напоминает, что инфекция характерна для детей. Взрослые тоже могут заразиться, после чего у многих возникают серьезные осложнения. Чаще других болеют те, кто не был привит. Возбудитель кори передается воздушно-капельным путем.