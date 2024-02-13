В Уфе в ГДКБ №17 введен карантин из-за случая кори

В столице в городской детской клинической больнице № 17 до 19 февраля введен карантин по кори из-за зарегистрированного случая этого заболевания в стационаре.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, пациентов и тех, кто ухаживает за ними, принимают только при наличии сведений о прививках против кори в соответствии в национальным календарем профилактических прививок (Форма 063/у).