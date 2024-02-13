В Башкирии пропала без вести 30-летняя девушка

В Башкирии с 12 февраля ищут 30-летнюю Алию Ильбулову из Сибая. По данным волонтеров группы «ЛизаАлерт. Башкортостан» со вчерашнего дня о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в длинную белую куртку, черную спортивную олимпийку, черную длинную юбку и черные сапоги. На голове – белый платок.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.