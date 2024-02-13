В Башкирии мужчина отправился на родник и пропал

Накануне житель Чишминского района пошел за водой к роднику и пропал. С собой он взял свою собаку, которая позже вернулась без хозяина. Телефон мужчина оставил дома.    

Фото №1 - В Башкирии мужчина отправился на родник и пропал

Спустя несколько часов, супруга пропавшего обратилась за помощью спасателей. Когда сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС отправились на поиски, потерявшийся вышел из леса им навстречу. Он рассказал, что дорогу к роднику замело. Но он все же решил добраться до него, утопая по пояс в снегу.  

Спасатели напоминают о простых правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать неприятностей:

— сообщить близким о своём маршруте;

— отказаться от посещения незнакомых мест;

— перед походом обязательно зарядить аккумулятор сотового телефона, взять с собой нож, компас, спички и фонарик;

— людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок.

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