В Башкирии мужчина отправился на родник и пропал

Накануне житель Чишминского района пошел за водой к роднику и пропал. С собой он взял свою собаку, которая позже вернулась без хозяина. Телефон мужчина оставил дома.

Спустя несколько часов, супруга пропавшего обратилась за помощью спасателей. Когда сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС отправились на поиски, потерявшийся вышел из леса им навстречу. Он рассказал, что дорогу к роднику замело. Но он все же решил добраться до него, утопая по пояс в снегу.