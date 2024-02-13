В Башкирии мужчина отправился на родник и пропал

Накануне житель Чишминского района пошел за водой к роднику и пропал. С собой он взял свою собаку, которая позже вернулась без хозяина. Телефон мужчина оставил дома.
Спустя несколько часов, супруга пропавшего обратилась за помощью спасателей. Когда сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС отправились на поиски, потерявшийся вышел из леса им навстречу. Он рассказал, что дорогу к роднику замело. Но он все же решил добраться до него, утопая по пояс в снегу.
Спасатели напоминают о простых правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать неприятностей:
— сообщить близким о своём маршруте;
— отказаться от посещения незнакомых мест;
— перед походом обязательно зарядить аккумулятор сотового телефона, взять с собой нож, компас, спички и фонарик;
— людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок.