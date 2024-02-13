Финалистка «Голос. Уже не дети» из Башкирии написала песню к новому сериалу

Песня «Пустоцвет» попала в сериал благодаря моему лейблу. Лично меня сильно зацепил сюжет мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут», потому что я не понаслышке знаю и о бедной, и о богатой стороне жизни. Я рада тому, что мою песню услышат миллионы людей! Для меня это возможность обрести новых слушателей, которым понравится моя музыка и мысли в моей песне. К тому же, синхронизация треков в сериалах — это же прекрасный способ с помощью совмещения двух видов искусств, музыки и кинематографа, подарить зрителю больше эмоций! Лично для меня, когда в важной сцене играет подходящая по эмоциональному фону музыка, сама сцена раскрывается более глубоко. Дарить людям эмоции для меня как для артиста — главная цель.

Маша Мирова, автор песни к сериалу на ТНТ