Капремонт здания Русского драмтеатра в Уфе обойдется сумму более 2 млрд рублей

Во время встречи актива Собора русских Башкортостана его председатель президиума, депутат Государственной Думы России Павел Качкаев напомнил о необходимости проведения ремонта здания Государственного академического русского драматического театра в Уфе.

Фото №1 - Капремонт здания Русского драмтеатра в Уфе обойдется сумму более 2 млрд рублей

Театр был построен в 1982 году. Три года назад власти планировали приступить к его реконструкции и завершить ее в 2024-м. Однако ремонт провести не удалось.

Реконструкцию нашего русского театра мы обязательно проведем. По нынешним ценам на ремонт здания требуется уже более 2 миллиардов рублей. Вы все видели, каким получился после масштабного ремонта театр кукол. Теперь стоит задача привести в порядок Уфимский госцирк и начать его ремонт в 2025 году.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

По словам руководителя региона, башкирская столица также нуждается в хорошем концертном зале. 

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