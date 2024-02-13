Капремонт здания Русского драмтеатра в Уфе обойдется сумму более 2 млрд рублей

Реконструкцию нашего русского театра мы обязательно проведем. По нынешним ценам на ремонт здания требуется уже более 2 миллиардов рублей. Вы все видели, каким получился после масштабного ремонта театр кукол. Теперь стоит задача привести в порядок Уфимский госцирк и начать его ремонт в 2025 году.

Радий Хабиров, Глава Башкирии