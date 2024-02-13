Капремонт здания Русского драмтеатра в Уфе обойдется сумму более 2 млрд рублей

Во время встречи актива Собора русских Башкортостана его председатель президиума, депутат Государственной Думы России Павел Качкаев напомнил о необходимости проведения ремонта здания Государственного академического русского драматического театра в Уфе.
Театр был построен в 1982 году. Три года назад власти планировали приступить к его реконструкции и завершить ее в 2024-м. Однако ремонт провести не удалось.
По словам руководителя региона, башкирская столица также нуждается в хорошем концертном зале.